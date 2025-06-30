1 Temmuz Salı Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın Terazi burcunda oluşu, genellikle sezgilerini kullanarak hareket etmeyi tercih eden doğanı biraz olsun değiştirecek. Biliyoruz ki karşındaki kişinin duygularını tam anlamıyla çözümleyip onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini tam olarak anlamadan kalbini açmayı pek sevmezsin. Ancak bugün, bu durum biraz değişebilir.

Ay'ın konumu ise seni biraz daha yumuşatıp duygularını daha rahat bir şekilde açığa vurmanı sağlayabilir. Bu durum, karşındaki kişiye karşı daha çekici ve anlaşılır bir hale getirebilir seni. Belki de farkında olmadan birine karşı derin bir hayranlık besliyorsundur ve bu hayranlık bugün, belki de beklenmedik bir anda, su yüzüne çıkabilir. Hadi bir kez olsun tamamen bırak kendini, ne olabilir ki? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…