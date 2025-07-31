1 Ağustos Cuma Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Neptün arasında bir kare açı oluşuyor. Bu durum ise seni adeta bir ruhsal yolculuğa davet ediyor. Bu yolculukta kendini ve duygularını daha iyi anlama fırsatı bulabilirsin.

Tam da bu noktada aşk hayatına odaklanmalıyız! Zira, bugün kalbinin daha hızlı atmasına neden olacak bir yakınlaşma ya da platonik bir çekimle karşılaşabilirsin. Ancak burada önemli olan nokta, bu duyguların gerçekten kalbinin derinliklerinden mi yoksa geçmişin hafızasından mı kaynaklandığını anlamaktır. Belki de bu duygular, geçmişte yaşadığın bir aşkın yankısıdır ve bu durumda kalbinin sesini dinlemek, geçmişin yankılarından sıyrılmana yardımcı olacaktır. Lakin sezgilerin ne kadar güçlü olursa olsun, gerçekçi planlar yapmayı da ihmal etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…