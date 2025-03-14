Zorbalık Nerede Başlıyor? Gizli Müfredat: Aile İçinde Öğretilen Davranış Kalıpları ve Zorbalık Döngüsü

Eğitim bilimci olarak yıllardır sahada edindiğim gözlemler, zorbalığın yalnızca bir bireysel eğilim olmadığını, aksine çok boyutlu bir psiko-sosyal dinamik içinde şekillendiğini açıkça göstermektedir. Çocukların sosyal kimlik inşasında ev ortamı belirleyici bir faktördür. Evde gözlemlenen ebeveyn tutumları, disiplin anlayışı, çatışma çözme biçimleri ve duygusal regülasyon yetkinlikleri, çocukların akran ilişkilerinde nasıl pozisyon alacaklarını büyük ölçüde belirler.

Burada kritik nokta, zorbalığın tek başına bir bireyin eğilimi olmadığı, aksine sistematik bir biçimde öğrenildiği ve pekiştirildiğidir. Aile içinde öfke yönetimi ve otorite algısı nasıl şekilleniyorsa, çocuk da bu çerçevede sosyal rollerini oluşturur. Peki, bu süreç nasıl işler ve zorbalık hangi aşamada sistematik bir davranış modeline dönüşür? İşte bu soruların yanıtlarını bilimsel perspektiften değerlendirelim.