Zihninizi Offline Moduna Alıp Başka Bir Evrene Işınlayacak O Playlist
Zihninizi Offline Moduna Alıp Başka Bir Evrene Işınlayacak O Playlist
Telefonu uçak moduna, zihni de offline moda almanın vakti geldi! Günlük telaşlardan kaçıp hayal gücünüzün sınırlarını zorlamak istiyorsanız, bu playlist tam size göre! Hazırsanız, uzay-zaman kıvrımlarında kaybolmaya başlayalım!
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1. Tycho – A Walk
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2. Helios - First Dream Called Ocean
3. David Bowie – Life On Mars?
4. Röyksopp – What Else Is There?
5. David August – Epikur
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6. Christian Löffler – Haul
7. Kiasmos – Looped
8. Weval - Easier
9. Nils Frahm – Says
10. Four Jet - Angel Echoes
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11. islandman - Dimitro
12. Paul Kalkbrenner - Feed Your Head
13. Oliver Koletzki - Spiritual But Not Religious
14. Azam Ali - Aurora
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