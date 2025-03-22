onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Zihninizi Offline Moduna Alıp Başka Bir Evrene Işınlayacak O Playlist

etiket Zihninizi Offline Moduna Alıp Başka Bir Evrene Işınlayacak O Playlist

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 21:22

Telefonu uçak moduna, zihni de offline moda almanın vakti geldi! Günlük telaşlardan kaçıp hayal gücünüzün sınırlarını zorlamak istiyorsanız, bu playlist tam size göre! Hazırsanız, uzay-zaman kıvrımlarında kaybolmaya başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tycho – A Walk

2. Helios - First Dream Called Ocean

3. David Bowie – Life On Mars?

4. Röyksopp – What Else Is There?

5. David August – Epikur

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Christian Löffler – Haul

7. Kiasmos – Looped

8. Weval - Easier

9. Nils Frahm – Says

10. Four Jet - Angel Echoes

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. islandman - Dimitro

12. Paul Kalkbrenner - Feed Your Head

13. Oliver Koletzki - Spiritual But Not Religious

14. Azam Ali - Aurora

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın