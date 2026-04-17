Zeynep Bastık’tan Hayatını Kaybeden Rıza Tamer'e Veda Paylaşımı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2026 - 12:37

Müzik dünyasını sarsan acı haberin ardından gözler, Rıza Tamer ile son dönemde yaptığı düetle gündeme gelen Zeynep Bastık’a çevrildi. “Benden Sonra” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan ikiliden gelen bu kayıp sonrası Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede gündem olurken, sevenlerini de derinden etkiledi.

43 yaşındaki Rıza Tamer'in menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde uykusunda rahatsızlandığı ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Yıldızını parlattığı “Benden Sonra” şarkısıyla adından söz ettiren Rıza Tamer’den gelen acı haber, müzik dünyasını derinden sarstı. 

Hayatını kaybettiği öğrenilen Tamer’in ölümü sonrası hem ölüm nedeni hem de hayat hikayesi merak konusu oldu. 

Tamer'in boşandıktan sonra yaklaşık 3 yıl boyunca sokaklarda yaşamış, gecelerini camilerde geçirmişti.

“Halk beni betondan kaldırdı” sözleriyle, onu keşfeden ve destekleyen insanlara sık sık teşekkür etmişti.

Son dönemde Rıza Tamer ile birlikte seslendirdiği "Benden Sonra" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık, bu acı haberin ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu.

“Çok üzgünüm, çok şaşkınım... kalbine ve yeteneğine şahit olduğum için şanslı hissediyorum kendimi... Güzel uyu güzel Rıza..”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
