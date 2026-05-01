Zerrin Özer'in Acı Günü: Ablası Tülay Özer Hayatını Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2026 - 12:02

Türk müziğinin unutulmaz seslerinden biri daha aramızdan ayrıldı… 70’li yıllara damga vuran, güçlü yorumu ve hafızalara kazınan şarkılarıyla tanınan Tülay Özer’den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının vefatı, hem sevenlerini hem de müzik camiasını derinden sarstı.

Türk müziğinin 70’li yıllarına damga vuran güçlü seslerinden Tülay Özer, hem sahne performansları hem de “Büklüm Büklüm” ve “İkimiz Bir Fidanız” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Aynı zamanda Zerrin Özer’in ablası olan Özer, uzun yıllardır müzik dünyasında saygıyla anılan isimler arasında yer alıyordu. Gelen acı haber ise sanat camiasını derinden sarstı.

79 yaşında hayatını kaybeden Tülay Özer’in bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğü ve buna bağlı komplikasyonların durumunu ağırlaştırdığı belirtildi. 

Öte yandan bazı kaynaklarda ölüm nedenine ilişkin resmi ve net bir açıklamanın henüz yapılmadığı, ancak yaşa bağlı kronik rahatsızlıkların da etkili olduğu ifade edildi.

Vefat haberini müzik yapımcısı Hakan Eren sosyal medya hesabından “Canım Tülay Özer ablamı kaybettik…” sözleriyle duyurdu. Sanat dünyasını yasa boğan bu kayıp sonrası, Özer’in yıllar boyunca hafızalara kazınan şarkıları ve müzik dünyasında bıraktığı iz bir kez daha hatırlandı.

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
