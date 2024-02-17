Zenginlerin Spor Kulübü Satın Almasının Nedeni Değişti: "Eskiden Egoydu Artık Mantıklı"
Zenginlerin Spor Kulübü Satın Almasının Nedeni Değişti: "Eskiden Egoydu Artık Mantıklı"
Geçmiş yıllarda zenginler ne kadar koyu taraftar olursa olsun spor kulüplerinde yönetime girmekten kaçardı. Sonrasında moda olan kulüp satın alımlarıyla şahsi serveti 1 milyon doların üzerine çıkanlar dünyada alacak takım arar oldu. Bunun nedeni ne?
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Zenginlerin spora merakı neden arttı?
Suudi Arabistan transferleriyle gündeme gelirken, İngiltere'de Premier Lig’inde 20 takımın 10'u ABD'li sermayeye ait.
1. Spor tutkusu
2. İş ve yatırım fırsatları
3. Küresel marka gösterimi
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4. Topluluk ve sosyal etki
5. Ağ oluşturma ve sosyal durum
6. Tanınma
7. Rekabet aşkı
8. Hayran etkileşimi ve sadakat
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9. Stratejik konum fırsatları
10. Medya ve eğlence sinerjileri
Wall Street'ten haber veren Overheard On Wall Street, zenginlerin spor yatırımına olan ilgileri için, "Milyarderler spor takımlarını sadece oyun aşkı için satın almazlar, bunu iş aşkı için de yaparlar."
UBS ve PricewaterhouseCoopers'ın yayımladığı ortak bir spor yatırımı raporunda, "Zengin insanlar elbette her zaman spor takımlarının ve kulüplerinin patronu oldu, ancak sporu desteklemelerinin nedeni değişti" diyor.
Goldman Sachs da spor özel birimi kurarken, spor yatırımları için "sermayedeki hızlı artış" üzerine kurulan ekip, zenginlere takımlar, stadyumlar gibi yatırımlarda danışmanlık vermeyi hedefliyor.
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