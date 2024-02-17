Zenginlerin Spor Kulübü Satın Almasının Nedeni Değişti: "Eskiden Egoydu Artık Mantıklı"

Geçmiş yıllarda zenginler ne kadar koyu taraftar olursa olsun spor kulüplerinde yönetime girmekten kaçardı. Sonrasında moda olan kulüp satın alımlarıyla şahsi serveti 1 milyon doların üzerine çıkanlar dünyada alacak takım arar oldu. Bunun nedeni ne?