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Zenginlerin Spor Kulübü Satın Almasının Nedeni Değişti: "Eskiden Egoydu Artık Mantıklı"

Zenginlerin Spor Kulübü Satın Almasının Nedeni Değişti: "Eskiden Egoydu Artık Mantıklı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.02.2024 - 09:31

Geçmiş yıllarda zenginler ne kadar koyu  taraftar olursa olsun spor kulüplerinde yönetime girmekten kaçardı. Sonrasında moda olan kulüp satın alımlarıyla şahsi serveti 1 milyon doların üzerine çıkanlar dünyada alacak takım arar oldu. Bunun nedeni ne?

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Zenginlerin spora merakı neden arttı?

Zenginlerin spora merakı neden arttı?

Dünya Gazetesi'nde Emre Ergül'ün haberine göre, zenginler futbol öncülüğünde spor kulüplerinden kazanabileceklerini keşfetti. 

Avrupa futbol liglerindeki takımların üçte birinden fazlası ABD'li yatırımcıların olurken, özellikle Orta Doğu'da Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveytliler futbol için kesenin ağzını açtı.

Suudi Arabistan transferleriyle gündeme gelirken, İngiltere'de Premier Lig’inde 20 takımın 10'u ABD'li sermayeye ait.

Suudi Arabistan transferleriyle gündeme gelirken, İngiltere'de Premier Lig’inde 20 takımın 10'u ABD'li sermayeye ait.

'Zenginler neden spor kulübü satın alır?' raporları günden güne artıyor. 

Soccerhint, 'Milyonerlerin kulüp almak için 10 nedeni' başlıklı bir rapor da şu şekilde:

1. Spor tutkusu

1. Spor tutkusu

Zenginlerin spora olan sevgileriyle takım sahibi olmaları, oyuna da katılım sağlıyor.

2. İş ve yatırım fırsatları

2. İş ve yatırım fırsatları

Futbol kulübü sahibi olmak, zenginler için bir iş stratejisi. Futbol kulüpleri, karlı bir yatırıma dönüşebilecek çeşitli gelir akışları sunuyor.

3. Küresel marka gösterimi

3. Küresel marka gösterimi

Kişisel markalarını geliştirmek için de görünürlük sağlıyor.

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4. Topluluk ve sosyal etki

4. Topluluk ve sosyal etki

Futbol kulübü sahibi olmak, yerel topluluklar üzerinde bir etki yaratırken, bir sosyal sorumluluk aracı olarak da görülüyor.

5. Ağ oluşturma ve sosyal durum

5. Ağ oluşturma ve sosyal durum

Sosyal statü yükseltmek ve etkili ağlar geliştirmek için de stratejik bir görev görüyor.

6. Tanınma

6. Tanınma

Futbol kulübü sahibi olmak, tanınırlık sağlıyor.

7. Rekabet aşkı

7. Rekabet aşkı

Adrenalin seven zenginlerin ilgisini çeken rekabet, başarı dürtüleriyle de uyum sağlıyor.

8. Hayran etkileşimi ve sadakat

8. Hayran etkileşimi ve sadakat

Güçlü taraftar sadakati, karşılıklı yarar sağlar.

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9. Stratejik konum fırsatları

9. Stratejik konum fırsatları

Bir futbol kulübü sahibine ek yatırım fırsatları sağlarken, ekonomik büyüme ve kalkınma için de stratejik plan yapmaya olanak tanır.

10. Medya ve eğlence sinerjileri

10. Medya ve eğlence sinerjileri

Futbol kulüpleri zenginler için televizyon, yayın hizmetleri gibi değerli içerikler de sağlar.

Wall Street'ten haber veren Overheard On Wall Street, zenginlerin spor yatırımına olan ilgileri için, "Milyarderler spor takımlarını sadece oyun aşkı için satın almazlar, bunu iş aşkı için de yaparlar."

Wall Street'ten haber veren Overheard On Wall Street, zenginlerin spor yatırımına olan ilgileri için, "Milyarderler spor takımlarını sadece oyun aşkı için satın almazlar, bunu iş aşkı için de yaparlar."

UBS ve PricewaterhouseCoopers'ın yayımladığı ortak bir spor yatırımı raporunda, "Zengin insanlar elbette her zaman spor takımlarının ve kulüplerinin patronu oldu, ancak sporu desteklemelerinin nedeni değişti" diyor.

UBS ve PricewaterhouseCoopers'ın yayımladığı ortak bir spor yatırımı raporunda, "Zengin insanlar elbette her zaman spor takımlarının ve kulüplerinin patronu oldu, ancak sporu desteklemelerinin nedeni değişti" diyor.

Raporu yazan analist John Mathews, eskiden kulüp sahibi olmanın bir ego işi olduğu düşünülürken, müşterilerine 'Milyarderseniz ve kulüp almışsanız, milyoner olursunuz' denildiğini açıklıyor. Bugün ise bir takıma sahip olmanın ardındaki motivasyonun pragmatik ve mantıklı olduğunu belirtiyor.

Goldman Sachs da spor özel birimi kurarken, spor yatırımları için "sermayedeki hızlı artış" üzerine kurulan ekip, zenginlere takımlar, stadyumlar gibi yatırımlarda danışmanlık vermeyi hedefliyor.

Goldman Sachs da spor özel birimi kurarken, spor yatırımları için "sermayedeki hızlı artış" üzerine kurulan ekip, zenginlere takımlar, stadyumlar gibi yatırımlarda danışmanlık vermeyi hedefliyor.
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