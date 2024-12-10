Zengin Olmasına Rağmen Gezmenin Hesaplı Olduğu Dubai'de Yapabileceğiniz 10 Aktivite
Zengin Olmasına Rağmen Gezmenin Hesaplı Olduğu Dubai'de Yapabileceğiniz 10 Aktivite
Dubai, dünyanın en lüks, zengin ve gösterişli yerlerinden biridir. Gösterişli alışveriş merkezleri, yüksek binaları, lüks yaşam tarzıyla uygun fiyatlı bir tatil fikri imkansız gelebilir ama tam aksine Dubai'nin ücretsiz veya uygun fiyatlı olarak sunduğu bir sürü aktivitesi vardır. Hangi birinden başlasanız bilemiyorum ama vaktiniz varsa hepsine göz atın!
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1. Çöle uğramadan asla tatili bitirmeyin!
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2. Burç Halife'den Dubai'ye başka bir gözle bakış atın.
3. Suyun dansını izlemenin keyfi bir başka!
4. Mall of Dubai'ye alışveriş merkezi deyip geçmeyin.
5. Macera tutkunları ilk bu etkinliğe koşacak!
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6. Dünyanın en büyük çerçevesini görmeye hazırlanın.
7. Diğer bir durağımız: Dubai Su Kanalı.
8. Dünyanın en büyük çiçek bahçesine merhaba deyin!
9. Al Fahidi'yi gezerek Dubai'nin kültürünü öğrenin.
10. IMG Worlds of Adventure parkına hayran olacaksınız.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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