Zengin Olmasına Rağmen Gezmenin Hesaplı Olduğu Dubai'de Yapabileceğiniz 10 Aktivite

Dünyanın en büyük sıcaklık kontrollü kapalı eğlence merkezi ve tema parkı olan bu yer şehrin en popüler yerlerinden biri. Burasına kısaca macera cennet parkı da diyebiliriz. Farklı temaları yansıtan 6 bölümü bulunuyor. Kim ziyaret ederse etsin kendi ilgi alanına yönelik bir eğlence bulabilecek kadar büyük bir yer...