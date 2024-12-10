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Zengin Olmasına Rağmen Gezmenin Hesaplı Olduğu Dubai'de Yapabileceğiniz 10 Aktivite

etiket Zengin Olmasına Rağmen Gezmenin Hesaplı Olduğu Dubai'de Yapabileceğiniz 10 Aktivite

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 10:01

Dubai, dünyanın en lüks, zengin ve gösterişli yerlerinden biridir. Gösterişli alışveriş merkezleri, yüksek binaları, lüks yaşam tarzıyla uygun fiyatlı bir tatil fikri imkansız gelebilir ama tam aksine Dubai'nin ücretsiz veya uygun fiyatlı olarak sunduğu bir sürü aktivitesi vardır. Hangi birinden başlasanız bilemiyorum ama vaktiniz varsa hepsine göz atın!

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1. Çöle uğramadan asla tatili bitirmeyin!

1. Çöle uğramadan asla tatili bitirmeyin!

Dubai'nin muhteşem çölünü ziyaret etmeden Dubai turunu yapılmamıs varsayıyoruz! Üstelik planlaması oldukça basit ve unutulmaz deneyimlerinizden biri olabilir. Deve turları, kum sörfü, çok sayıda dans ve müzik eşliğinde geleneksel Arap yemeği içeren paketler oldukça uyguna geliyor.

2. Burç Halife'den Dubai'ye başka bir gözle bakış atın.

2. Burç Halife'den Dubai'ye başka bir gözle bakış atın.

Burç Halife 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binasıdır. Dubai'ye yolunuz düşerse tam şehrin kalbinde yer alan bu gökdelene çıkmadan ziyaretinizi tamamlamayın. 124. kattaki şehir terasına çıkıp, manzarayı izlerken sosyal medyanıza bol bol fotoğraf çıkartabilirsiniz.

3. Suyun dansını izlemenin keyfi bir başka!

3. Suyun dansını izlemenin keyfi bir başka!

Burç Halife ziyaretinden sonra hemen dibinde yer alan bu yerde suyun ilginç dans şovunu izleme fırsatınız olabilir. Su 150 metreye kadar yükselebiliyor ve gösteriler gün batımında başlayıp 23:00'a kadar devam ediyor. Dubai'de yapılabilecek muhteşem etkinliklerden biri olarak hafızanızda kalsın.

4. Mall of Dubai'ye alışveriş merkezi deyip geçmeyin.

4. Mall of Dubai'ye alışveriş merkezi deyip geçmeyin.

Tatilde 'alışveriş merkezi' mi gezilir diye hemen yükselmeyin! Bu bildiklerinizden değil. 1200 mağazası olması dışında, kayak merkezi, kapalı buz hokeyi pisti, akvaryum ve su altı hayvanat bahçesi ile donatılmış kocaman bir yerdir. Yani gezmeye kalksanız, tüm tatilinizi burada geçirmeniz gerekebilir

5. Macera tutkunları ilk bu etkinliğe koşacak!

5. Macera tutkunları ilk bu etkinliğe koşacak!

Skydive Dubai, yani paraşütle atlama pek herkesin tercih etmek istemeyeceği bir deneyim olabilir. 4000 metreden, bulutların üstünden atlarken kalbinizi yerinde tutmak için bir savaş haline girmeniz gerekebilir. Skydive Dubai ekibinin çekeceği videolar sayesinde bu deneyimi her an hatırlayabileceksiniz.

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6. Dünyanın en büyük çerçevesini görmeye hazırlanın.

6. Dünyanın en büyük çerçevesini görmeye hazırlanın.

Dünyanın en büyük resim çerçevesi 150 metre boyunda ve 105 metre genişliğinde... 2018'den açıldığından bu yana Dubai'nin eski ve yeni halini kültürel bir şekilde ziyaretçilerine sunuyor. Fotoğraflarınız için kusursuz bir arka plan olabilir...

7. Diğer bir durağımız: Dubai Su Kanalı.

7. Diğer bir durağımız: Dubai Su Kanalı.

3,2 metre boyunca uzanan dev bir su kanalı olan bu yerde halka açık tesisleri, bisiklet yolu gibi imkanları vardır. Kanal şehrin klasik manzaralarının keyfini çıkarmak için harika bir yerdir. Dubai'nin ikonikleşmiş yerlerinden olan bu Kanal'ı da ziyaret listenize ekleyin.

8. Dünyanın en büyük çiçek bahçesine merhaba deyin!

8. Dünyanın en büyük çiçek bahçesine merhaba deyin!

Her sene Kasım'dan Mayıs ortasına kadar Miracle Garden'daki 6,690 m2'lik alanda doğa hayranlarıyla buluşuyor. Bahçenin görüntüsü, kokusu, renkleri ziyaretçilerini büyülüyor ve sanki bir masal evreninde gibi hissettiriyor. Her sene 1,5 milyondan fazla ziyaretçi alıyor.

9. Al Fahidi'yi gezerek Dubai'nin kültürünü öğrenin.

9. Al Fahidi'yi gezerek Dubai'nin kültürünü öğrenin.

Eski Dubai'yi merak edenler için, Al Fahidi tarihi bir mahalledir. Ziyaret edenler 19.yüzyıla kadar gidiyor. Bölgenin tarihi ve orijinalliği hala korunuyor. Al Fahidi mahallesinde Dubai'ye dair bir sürü iz bulabilirsiniz. Burada bulunan Belediye binası Dubai'nin klasik mimarisini gözler önüne seriyor.

10. IMG Worlds of Adventure parkına hayran olacaksınız.

10. IMG Worlds of Adventure parkına hayran olacaksınız.

Dünyanın en büyük sıcaklık kontrollü kapalı eğlence merkezi ve tema parkı olan bu yer şehrin en popüler yerlerinden biri. Burasına kısaca macera cennet parkı da diyebiliriz. Farklı temaları yansıtan 6 bölümü bulunuyor. Kim ziyaret ederse etsin kendi ilgi alanına yönelik bir eğlence bulabilecek kadar büyük bir yer...

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