Zembilli Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Zembilli Dizisinin Yeni Bölümü (4. Bölüm) Ne Zaman?

Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan elim yangın sebebiyle bazı televizyon dizilerinin yayın akışında değişiklikler yapıldı. ATV'nin 24 Ocak Cuma günü yayın akışında yer alan Zembilli dizisinin yeni bölümü (4. Bölüm) bu akşam ekrana gelmeyecek gibi görünüyor. Dizinin takipçileri, bu durumun ardından “Zembilli bu akşam var mı, yok mu?” sorusunu sormaya başladı. Peki, Zembilli’nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!