Zembilli Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Zembilli Dizisinin Yeni Bölümü (4. Bölüm) Ne Zaman?
Zembilli Bu Akşam (24 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Zembilli Dizisinin Yeni Bölümü (4. Bölüm) Ne Zaman?
Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan elim yangın sebebiyle bazı televizyon dizilerinin yayın akışında değişiklikler yapıldı. ATV'nin 24 Ocak Cuma günü yayın akışında yer alan Zembilli dizisinin yeni bölümü (4. Bölüm) bu akşam ekrana gelmeyecek gibi görünüyor. Dizinin takipçileri, bu durumun ardından “Zembilli bu akşam var mı, yok mu?” sorusunu sormaya başladı. Peki, Zembilli’nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!
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Zembilli Bu Akşam Var mı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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