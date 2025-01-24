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24 Ocak 2025 Survivor All Star-Gönüllüler Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

24 Ocak 2025 Survivor All Star-Gönüllüler Var mı, Yok mu? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

survivor
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 17:12

Tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını sonrası televizyon dünyasında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. TV8 ekranlarında her hafta Cumartesi hariç her gün yayınlanan Survivor All Star-Gönüllüler'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılıyor. Peki Survivor 2025 bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 24 Ocak Cuma günü Survivor yeni bölüm var mı?

İşte konuya dair tüm detaylar...

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Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın sonrası ülkecek yas tuttuk. Bu süreçte bazı programlar da yayınlarına ara verdi.

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın sonrası ülkecek yas tuttuk. Bu süreçte bazı programlar da yayınlarına ara verdi.

Survivor Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Survivor Bu Akşam Yayınlanacak mı?

21 Ocak'ta Birsen Altuntaş, birçok markanın televizyon reklamlarını geri çektiğini ve kanalların dizi yayınlarını erteleyebileceğini belirtmişti. Altuntaş açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

''Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor.''

En son bölümü 20 Ocak'ta yayınlanan program için henüz bir resmi açıklama yok.

Survivor All Star-Gönüllüler Ne Zaman?

Survivor All Star-Gönüllüler Ne Zaman?

Cumartesi hariç haftanın her günü yayınlanan programın 24 Ocak 2025 tarihinde de ekranlarda olmayacağı öngörülüyor. Eğer bugün de yayınlanmazsa programın 26 Ocak Pazar günü yayınlanacağı düşünülüyor.

Henüz Resmi Bir Açıklama Yok

Henüz Resmi Bir Açıklama Yok

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda televizyon kanalları ve yapımcı firmaların kısa süre içinde resmi açıklamalar yapması bekleniyor. Eğer bir değişiklik yaşanırsa TV8 yayın akışında dizinin yerine tekrar bölümler ya da başka programlar yer alabilir. TV8'in yayın akışı güncellenmese de şu anda Survivor'ın yeni bölümü ekranlarda değil.

TV8 24 Ocak Cuma Yayın Akışı

TV8 24 Ocak Cuma Yayın Akışı

06:00 - Dizi  

07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)  

08:30 - Gel Konuşalım (Canlı)  

12:00 - Survivor All Star - Gönüllüler  

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)  

20:00 - Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm)  

00:15 - Survivor Ekstra (Canlı)  

01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz  

03:30 - Gel Konuşalım  

05:30 - Dizi

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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