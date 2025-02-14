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'Zehrainşallah' İsimli Sosyal Medya Fenomeni Tesettürden Çıktığını Yaptığı Paylaşımla Duyurdu!

'Zehrainşallah' İsimli Sosyal Medya Fenomeni Tesettürden Çıktığını Yaptığı Paylaşımla Duyurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2025 - 21:45

Sosyal medyanın ilgi çeken isimlerinden biri olan 'Zehrainşallah' son paylaşımıyla adından bahsettirdi. Tiktok hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan 'Zehrainşallah' isimli fenomen makyaj ve kombin videolarıyla gündeme geliyordu. Son hikayesinde tesettürden çıktığını duyuran ismin o paylaşımına gelin birlikte bakalım!

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren 'Zehrainşallah' isimli sosyal medya fenomenin içeriklerine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren 'Zehrainşallah' isimli sosyal medya fenomenin içeriklerine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Kendisi TikTok mecrasında da oldukça aktif. Makyaj ve kombin videolarıyla tanınan 'Zehrainşallah' paylaşımlarıyla beğeni toplayan fenomenlerden biri olmayı sürdürüyor.

Kendisi TikTok mecrasında da oldukça aktif. Makyaj ve kombin videolarıyla tanınan 'Zehrainşallah' paylaşımlarıyla beğeni toplayan fenomenlerden biri olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kötü bir süreçten geçtiğini söyleyen fenomen son paylaşımıyla adından bahsettirdi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kötü bir süreçten geçtiğini söyleyen fenomen son paylaşımıyla adından bahsettirdi.

"Zehrainşallah" tesettürden çıktığını bu pozla duyurdu.

"Zehrainşallah" tesettürden çıktığını bu pozla duyurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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