Zayıflıktan Kemikleri Sayılan Bella Hadid Güzellik Standartlarını Yeniden Sorgulattı
Zayıflıktan Kemikleri Sayılan Bella Hadid Güzellik Standartlarını Yeniden Sorgulattı
Hadid kardeşler moda dünyasının yıllardır vazgeçilmeyen isimlerinden. Neredeyse her sezonda, her podyumda görmeye alıştığımız Bella ve Gigi Hadid, popüler oldukları kadar da tartışmalı isimler. Özellikle de zayıflığıyla nam salmış Bella Hadid, bu görüntüsüyle sık sık fikir ayrılıklarına sebep oluyor.
Son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran Bella Hadid 'zayıflığına' gelin bir bakalım.
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Gigi ve Bella Hadid kardeşler, moda ve güzellik dünyasının en tanınmış isimlerinden.
Elbette Hadid soyadına sahip olsanız bile, bugünlere gelmeniz pek de kolay olmayabiliyor.
Peki bu denli zayıflığın arkasında yatan şey neydi?
Geçtiğimiz yıllardaki moda haftalarında zayıflığını tartıştığımız Bella Hadid, son günlerde viral olan videosuyla da şaşırtmadı.
Öncelikle videoyu buraya bırakalım;
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Şimdi de gelin tartışmalı yorumlara bir göz atalım.
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Bu "detayı" atlamayalım;
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