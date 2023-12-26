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Zayıflıktan Kemikleri Sayılan Bella Hadid Güzellik Standartlarını Yeniden Sorgulattı

Zayıflıktan Kemikleri Sayılan Bella Hadid Güzellik Standartlarını Yeniden Sorgulattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.12.2023 - 23:47

Hadid kardeşler moda dünyasının yıllardır vazgeçilmeyen isimlerinden. Neredeyse her sezonda, her podyumda görmeye alıştığımız Bella ve Gigi Hadid, popüler oldukları kadar da tartışmalı isimler. Özellikle de zayıflığıyla nam salmış Bella Hadid, bu görüntüsüyle sık sık fikir ayrılıklarına sebep oluyor. 

Son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran Bella Hadid 'zayıflığına' gelin bir bakalım.

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Gigi ve Bella Hadid kardeşler, moda ve güzellik dünyasının en tanınmış isimlerinden.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler, moda ve güzellik dünyasının en tanınmış isimlerinden.

Onları isim olarak tanımıyorsanız bile, sosyal medyada denk gelmiş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Neredeyse her sezonda podyumda gördüğümüz Hadid kardeşler defileden defileye koşturuyor desek yeridir.

Elbette Hadid soyadına sahip olsanız bile, bugünlere gelmeniz pek de kolay olmayabiliyor.

Elbette Hadid soyadına sahip olsanız bile, bugünlere gelmeniz pek de kolay olmayabiliyor.

'Nasıl yani?' diyecek olursanız, bugünlere gelmek için türlü türlü diyetlere başvuran Bella Hadid'den bahsedelim biraz sizlere. 

Geçtiğimiz sezon Paris Moda Haftası'nda bütün dikkatleri üzerine çeken Bella Hadid'in zayıflığı resmen tartışma konusu olmuştu. Kimisi kendisini çok güzel bulduğunu söylemiş, kimisi ise bunun sağlıksız olduğunu öne sürmüştü.

Peki bu denli zayıflığın arkasında yatan şey neydi?

Peki bu denli zayıflığın arkasında yatan şey neydi?

O dönemlerde Bella Hadid'in görüntüsünün tartışmaya açılmasıyla birlikte, yaptığı diyet de merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialarda, Bella Hadid'in aslında aç yaşadığını gösterdi. 

Özellikle podyuma çıkmadan önceki günlerde yalnızca 2 paket sigara ve 2 adet enerji içeceği tükettiği iddia edildi Bella Hadid'in.

Geçtiğimiz yıllardaki moda haftalarında zayıflığını tartıştığımız Bella Hadid, son günlerde viral olan videosuyla da şaşırtmadı.

Geçtiğimiz yıllardaki moda haftalarında zayıflığını tartıştığımız Bella Hadid, son günlerde viral olan videosuyla da şaşırtmadı.

Bir çekim sırasında kaydedilen videoda, Bella Hadid'in kemiklerinin sayıldığı görüldü. Bu durum Bella Hadid için pek şaşırtıcı olmasa da sosyal medya kullanıcıları bu durumun sağlıklı mı sağlıksız mı olduğu tartışmasına başladı.

Öncelikle videoyu buraya bırakalım;

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Şimdi de gelin tartışmalı yorumlara bir göz atalım.

Şimdi de gelin tartışmalı yorumlara bir göz atalım.
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Bu "detayı" atlamayalım;

Bu "detayı" atlamayalım;
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