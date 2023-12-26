Zayıflıktan Kemikleri Sayılan Bella Hadid Güzellik Standartlarını Yeniden Sorgulattı

Bir çekim sırasında kaydedilen videoda, Bella Hadid'in kemiklerinin sayıldığı görüldü. Bu durum Bella Hadid için pek şaşırtıcı olmasa da sosyal medya kullanıcıları bu durumun sağlıklı mı sağlıksız mı olduğu tartışmasına başladı.