Yalan Dünya Tülay'a Kötü Haber: Kopyası Dua Lipa Milyarder Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Her ne kadar bütün yıl boyunca Taylor Swift'i konuşmuş olsak da, hatta kendisi Yılın Kişisi seçilmiş olsa da, diğer sanatçılar da bu yılı boş geçmedi. NTV'nin haberine göre Dua Lipa, İngiltere'nin en çok kazanan kadını Adele'i şimdiden geride bıraktı.