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Yalan Dünya Tülay'a Kötü Haber: Kopyası Dua Lipa Milyarder Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Yalan Dünya Tülay'a Kötü Haber: Kopyası Dua Lipa Milyarder Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.12.2023 - 19:21

'New Rules' şarkısıyla büyük bir çıkış yapan Dua Lipa, son yılların en popüler isimlerinden. Bu popülarite haliyle zenginliği de beraberinde getirdi. NTV'nin haberine göre Dua Lipa, milyarder olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Peki net serveti ne kadar dersiniz?

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İlk olarak 'New Rules' şarkısıyla tüm dünyaya tanıttı kendisini. Evet, Dua Lipa'dan bahsediyoruz.

İlk olarak 'New Rules' şarkısıyla tüm dünyaya tanıttı kendisini. Evet, Dua Lipa'dan bahsediyoruz.

Kariyerine modellik yaparak başlayan, daha sonra 2015'te şarkıcı olmaya karar veren Dua Lipa, 2017'de kendi adını taşıyan albümüyle çıkış yaptı. Henüz ilk şarkılarıyla da adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

Çıkış yaptıktan yalnızca 2 yıl sonra ise 2 farklı dalda Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

Çıkış yaptıktan yalnızca 2 yıl sonra ise 2 farklı dalda Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

En İyi Dans Kaydı Ödülü ve En İyi Yeni Sanatçı Ödülünü 2019 yılında kazanan Dua Lipa, 2021 yılını da boş geçmedi. Son aldığı ödülle birlikte toplam 3 dalda Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

Tabii bu denli popülarite, maddi kazancı da beraberinde getirdi.

Tabii bu denli popülarite, maddi kazancı da beraberinde getirdi.

Her ne kadar bütün yıl boyunca Taylor Swift'i konuşmuş olsak da, hatta kendisi Yılın Kişisi seçilmiş olsa da, diğer sanatçılar da bu yılı boş geçmedi. NTV'nin haberine göre Dua Lipa, İngiltere'nin en çok kazanan kadını Adele'i şimdiden geride bıraktı.

Dua Lipa'nın serveti, Adele'in geçen seneki kazancını aştı. Genç şarkıcının kazancı tam 68 milyon sterline ulaştı.

Dua Lipa'nın serveti, Adele'in geçen seneki kazancını aştı. Genç şarkıcının kazancı tam 68 milyon sterline ulaştı.

Dua Lipa'nın geçtiğimiz sene servetinin 29.9 milyon sterlin olduğu biliniyor. Yalnızca bu sene kazancını 68 milyon sterline katlayan genç ismin, '40 yaş altındaki milyarderler' listesine de adını yazdırması bekleniyor.

Yani anlayacağınız, bizim Yalan Dünya Tülayımızın çakması Dua Lipa milyarder olma yolunda emin adımlarla ilerliyor! 😂

Yani anlayacağınız, bizim Yalan Dünya Tülayımızın çakması Dua Lipa milyarder olma yolunda emin adımlarla ilerliyor! 😂

Siz siz olun, İrem Sak'a Dua Lipa'nın milyarder olmak üzere olduğunu çaktırmayın;

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Doruk Aras

editörelere de hak vermek lazım..tiktokonedio da içerik üretmek sabun köpüğü gibi bişey..