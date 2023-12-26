Yalan Dünya Tülay'a Kötü Haber: Kopyası Dua Lipa Milyarder Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
Yalan Dünya Tülay'a Kötü Haber: Kopyası Dua Lipa Milyarder Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
'New Rules' şarkısıyla büyük bir çıkış yapan Dua Lipa, son yılların en popüler isimlerinden. Bu popülarite haliyle zenginliği de beraberinde getirdi. NTV'nin haberine göre Dua Lipa, milyarder olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Peki net serveti ne kadar dersiniz?
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İlk olarak 'New Rules' şarkısıyla tüm dünyaya tanıttı kendisini. Evet, Dua Lipa'dan bahsediyoruz.
Çıkış yaptıktan yalnızca 2 yıl sonra ise 2 farklı dalda Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.
Tabii bu denli popülarite, maddi kazancı da beraberinde getirdi.
Dua Lipa'nın serveti, Adele'in geçen seneki kazancını aştı. Genç şarkıcının kazancı tam 68 milyon sterline ulaştı.
Yani anlayacağınız, bizim Yalan Dünya Tülayımızın çakması Dua Lipa milyarder olma yolunda emin adımlarla ilerliyor! 😂
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editörelere de hak vermek lazım..tiktokonedio da içerik üretmek sabun köpüğü gibi bişey..