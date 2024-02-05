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Zamanının Çoğunu Mutfakta Geçiren Erkeklerin Yemek Yaparken Dinleyebileceği 10 Podcast

etiket Zamanının Çoğunu Mutfakta Geçiren Erkeklerin Yemek Yaparken Dinleyebileceği 10 Podcast

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 20:01

Mutfakta zaman geçirirken arkada mutlaka bir ses olsun isteyenler, aynı şeyleri izlemekten sıkılmadınız mı! Gelin, karşılıklı sohbet ediyormuşsunuz gibi hissettiren bu podcastlerin tadını çıkarın, tıpkı yemekleriniz gibi... 🥰

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1. Bu Mu Yani: "Doğduğun Kültür Kaderin Midir?"

1. Bu Mu Yani: "Doğduğun Kültür Kaderin Midir?"

Hayatta adım attığımız anda başlayan kültür empozisyonu, yaşamımızın sonuna kadar bizimle birlikte oluyor. Peki içinde doğduğumuz bu kültür kader mi yoksa değiştirilebilir mi?

2. Dünyaya Fırlatıldık: "Ya Aynı Hayatı Sonsuza Dek Tekrar Tekrar Yaşamak Zorunda Olsaydın?"

2. Dünyaya Fırlatıldık: "Ya Aynı Hayatı Sonsuza Dek Tekrar Tekrar Yaşamak Zorunda Olsaydın?"

Kendi kendine oturup düşündüğünde aynı hayatı tekrar tekrar yaşamak zorunda kalsaydın, neleri farklı yapmak istediğini ya da neleri yaptığın için pişman olacağını hiç düşündün mü? Bu felsefi bölüm mutfakta yemek yaparken sizi epey oyalayacak!

3. Merdiven Altı Terapi: "Mutluluktan Korkuyor Olabilir Miyim?"

3. Merdiven Altı Terapi: "Mutluluktan Korkuyor Olabilir Miyim?"

Mutsuz olmak tanıdıksa insana mutluluğu yabancılayıp korkabilir mi? Mutluluk, neden bizim için bu kadar uzak görünüyor... Hepsi ve daha fazlası için bu podcasti mutlaka dinleyin.

4. Bi Kahvelik Sohbet: "Şaka Adı Altında Ezmeye Çalışan İnsanlar"

4. Bi Kahvelik Sohbet: "Şaka Adı Altında Ezmeye Çalışan İnsanlar"

Şaka nedir, kime şaka yapılır? Hepimiz farklı kişiliklere ve sınırlara sahipken, aynı şaka birden fazla insana aynı şekilde söylenince etkisinin farklı olması normal değil mi? Bu podcast kanalını mutlaka ziyaret edin.

5. Psikiyatri ve Duvarın Ardı: "Kimlik Bocalaması"

5. Psikiyatri ve Duvarın Ardı: "Kimlik Bocalaması"

Kimlik bocalaması, kendimizi keşfetme yolculuğumuzda doğal bir süreçtir ve herkesin yaşadığı bir durumdur. Ancak, bu süreç bazen insanları yalnızlık, depresyon, anksiyete gibi duygusal zorluklarla karşı karşıya bırakabilir.

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6. Yağmur Arat: "Japonya'da Tek Başına: Bilinmeyene Doğru Bir Macera"

6. Yağmur Arat: "Japonya'da Tek Başına: Bilinmeyene Doğru Bir Macera"

Podcast kanalının bu bölümünde Yağmur, Japonya'yı anlatıyor. Tek başına yaptığı bu yolculukta başından geçenleri anlatan Yağmur'u dinlemek size çok keyif verecek.

7. Hiçbir Şey Tesadüf Değil: "Neden Burçlara İnanmamalısınız: Barnum Etkisi"

7. Hiçbir Şey Tesadüf Değil: "Neden Burçlara İnanmamalısınız: Barnum Etkisi"

İnternette gördüğünüz herhangi bir burç yorumu size tanıdık gelmiş, okuyunca ben buyum demiş olabilirsiniz. Merak etmeyin, suç sizde değil. Farklı alanlarda da olsa hepimiz yaşıyoruz bunu. Suçlusu 'Barnum Etkisi' adı verilen bir tür psikolojik olgu. Neymiş bakalım bu etki?

8. Karanlık Dosyalar: "Dünyanın En Yaşlı Seri Katili: Baba Anjuka"

8. Karanlık Dosyalar: "Dünyanın En Yaşlı Seri Katili: Baba Anjuka"

Dışarıda görseniz saygıda kusur etmeyeceğiniz Baba Anjuka bir seri katil, üstelik dünyanın en yaşlı seri katili!  Bu podcastin sizde büyük bir merak uyandırdığını biliyorum, o zaman hemen dinlemeye...

9. Barış Özcan ile 111 Hz: "Mavi Hap"

9. Barış Özcan ile 111 Hz: "Mavi Hap"

'Bir Simülasyonda Mı Yaşıyoruz?' bölümünü dinledikten sonra bu podcsast serisinin tutkunu olacaksınız. İstediğiniz her şeye inanabildiğiniz, kendinizle baş başa olduğunuz bir evrende sizleri neler bekliyor?

10. Ortamlarda Satılacak Bilgi: "Problemleri Fırsata Dönüştürme Sanatı/15 Strateji"

10. Ortamlarda Satılacak Bilgi: "Problemleri Fırsata Dönüştürme Sanatı/15 Strateji"

Problemler üst üste birikip üstünüze doğru yığılmaya başladığında bir kaçma yolu ararız. Bu kaçma yolu çoğu zaman ertelemektir fakat problemlerinizi fırsata dönüştürme şansınız olduğunu biliyor muydunuz?

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