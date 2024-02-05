Zamanının Çoğunu Mutfakta Geçiren Erkeklerin Yemek Yaparken Dinleyebileceği 10 Podcast
Zamanının Çoğunu Mutfakta Geçiren Erkeklerin Yemek Yaparken Dinleyebileceği 10 Podcast
Mutfakta zaman geçirirken arkada mutlaka bir ses olsun isteyenler, aynı şeyleri izlemekten sıkılmadınız mı! Gelin, karşılıklı sohbet ediyormuşsunuz gibi hissettiren bu podcastlerin tadını çıkarın, tıpkı yemekleriniz gibi... 🥰
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1. Bu Mu Yani: "Doğduğun Kültür Kaderin Midir?"
2. Dünyaya Fırlatıldık: "Ya Aynı Hayatı Sonsuza Dek Tekrar Tekrar Yaşamak Zorunda Olsaydın?"
3. Merdiven Altı Terapi: "Mutluluktan Korkuyor Olabilir Miyim?"
4. Bi Kahvelik Sohbet: "Şaka Adı Altında Ezmeye Çalışan İnsanlar"
5. Psikiyatri ve Duvarın Ardı: "Kimlik Bocalaması"
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6. Yağmur Arat: "Japonya'da Tek Başına: Bilinmeyene Doğru Bir Macera"
7. Hiçbir Şey Tesadüf Değil: "Neden Burçlara İnanmamalısınız: Barnum Etkisi"
8. Karanlık Dosyalar: "Dünyanın En Yaşlı Seri Katili: Baba Anjuka"
9. Barış Özcan ile 111 Hz: "Mavi Hap"
10. Ortamlarda Satılacak Bilgi: "Problemleri Fırsata Dönüştürme Sanatı/15 Strateji"
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