Z Kuşağının Para Algısı Nasıl? Kuşaklara Göre Değişen Para Algısında Öne Çıkan 11 Detay
Z kuşağının her konuya olduğu gibi parayla ilgili konulara bakışı da farklı. Örneğin finansal konularda bilgi edinmek için genellikle dijital platformları tercih ediyorlar. Bloglar, YouTube kanalları ve sosyal medya platformları Z kuşağının kendisini finansal olarak geliştirmesi için pek çok avantaj sunuyor. Peki, Z kuşağının para algısı nasıl ve parayla ilgili konularda nasıl davranmayı tercih ediyorlar?
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1. Bütçe planlamaya yatkınlar.
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2. Dikkatli harcama alışkanlıkları var.
3. Tasarrufu önemsiyorlar.
4. Para biriktirmeye erken başlıyorlar.
5. Finansal risk konusunda bekar bireylerle benzerler.
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6. Bilinçli yatırım yapıyorlar.
7. Sosyal medya para algılarını etkiliyor.
8. Esnek ödeme seçeneklerine daha yatkınlar.
9. Harcama yapmadan önce fiyat ve kalite karşılaştırması yapıyorlar.
10. Çevrim içi içeriklere para harcamaktan çekinmiyorlar.
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11. Anlık ve deneyim odaklı harcamaları önemsiyorlar.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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