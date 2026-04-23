Hangi Gözlük Size Daha Çok Yakışır? Yüz Şeklinize Göre En Trend Modeller

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
23.04.2026 - 11:41

'Bu gözlük yüzüme gider mi?' sorusunu artık geride bırakıyoruz! Yüz hatlarınızı dengeleyecek ve stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak o mükemmel güneş gözlüğünü seçmenize yardımcı oluyoruz. İşte yüz şekline göre nokta atışı model önerileri:

Bu içerik 22.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kare Yüz Şekli: Keskin Hatlarınızı Yumuşatın!

Yüzünüzdeki o güçlü ve belirgin çene hattını dengelemek için kıvrımlı, yuvarlak veya oval formlu çerçeveler en iyi dostunuz. İşte keskin hatlarınızı yumuşatacak favorilerimiz:

Yuvarlak Yüz Şekli: Yüzünüze Karakter Katın!

Yuvarlak yüzlerin yumuşak hatlarına biraz kontrast lazım. Yüzünüzü daha uzun ve ince gösterecek köşeli, dikdörtgen veya 'karakterli' çerçevelere yönelmelisiniz:

Kalp Yüz Şekli: Orantıyı Dengeleyin!

Geniş alın ve sivri çene hattı arasında denge kurmak için alt kısmı daha vurgulu veya dengeli modeller seçmelisiniz. İşte kalp yüzler için en iyi dengeleyiciler:

Oval Yüz Şekli: Her Şey Size Çok Yakışıyor!

Eğer yüzünüz ovalse, dünyadaki tüm modellerin %90'ı size uygun demektir. Şimdi sadece stilinize en çok yakışanı seçme zamanı:

Üçgen (Armut) Yüz Şekli: Dengeyi Yukarı Taşıyın!

Alın bölgesi dar, çene hattına doğru genişleyen bir yüz yapınız varsa, amacımız dikkati yukarı çekmek ve alnı olduğundan biraz daha geniş göstermektir. Üst kısmı vurgulu, detaylı veya kedi gözü formlu çerçeveler, yüzünüzdeki orantıyı mükemmel şekilde dengeler:

