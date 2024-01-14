Yuva Yıktığı İddia Edilen Ariana Grande Hakkındaki Aldatma İddiaları Yalanlandı
Yuva Yıktığı İddia Edilen Ariana Grande Hakkındaki Aldatma İddiaları Yalanlandı
Yeni albümüyle müzik listelerini altüst etmeye hazırlanan Ariana Grande, adının karıştığı ihanet iddialarından sıyrıldı.
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Her şarkısıyla tüm dünyayı kasıp kavuran Ariana Grande'yi tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.
Ünlü şarkıcı, müziğinin yanı sıra özel hayatıyla da epey konuşulan bir isim...
Geçtiğimiz sene eşi Dalton Gomez'den boşanan Grande, çok geçmeden yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ancak Ariana Grande'nin Ethan Slater ile ilişki yaşadığı dönemde hala evli olması kafaları karıştırmıştı...
Slater, Grande ile ilişkiye başladıktan sonra eşine boşanma davası açınca ünlü şarkıcı yuva yıkmakla suçlanmıştı.
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Grande, kendisine yöneltilen 'yuva yıkan kadın' mesajlarına yanıt vermemiş ancak son şarkısındaki sözlerle bir nevi açıklama yapmıştı...
İmalı şarkı yetmedi, yeni albümüne günler sayarken medya Grande'yi savunmaya geçti.
Page Six yeni makalesinde Ariana Grande’yi savunarak "İnsanlar ne konuşursa konuşsun, Ariana’nın Ethan’ı karısından ayırdığına dair herhangi bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.
Açıklamayı samimi bulan da oldu, inanmayan da...
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