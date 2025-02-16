Yurt Dışında Bir Üniversiteye Kabul Alma Şansını Artırmanın 12 Yolu

TOEFL, IELTS gibi dil sınavlarından yüksek puan almak sizi bir adım öne taşır. Sadece sınav skoru değil başvurunuzda dilinizi akıcı bir şekilde kullanmanız da önemli bir etki bırakır. Dil becerilerinizi geliştirmek için bol bol pratik yapın ve mümkünse bir dil koçundan destek alın. Ayrıca, akademik dil kullanımına odaklanarak yazılarınızı daha profesyonel hale getirebilirsiniz.