Yunanistan 5 Ada İçin Tarih Verdi: "Kapıda Vize" Uygulaması 30 Mart'ta Başlayabilir

Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 adaya ilişkin uygulamaya ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi. Vize uygulamasında yaşanan gecikme Atina'da tartışmalara yol açarken, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ise Schengen'i işaret etti. Bakan Gerapetritis, 'kapıda vize' uygulaması için tarih açıkladı.