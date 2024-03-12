Yunanistan 5 Ada İçin Tarih Verdi: "Kapıda Vize" Uygulaması 30 Mart'ta Başlayabilir
Yunanistan 5 Ada İçin Tarih Verdi: "Kapıda Vize" Uygulaması 30 Mart'ta Başlayabilir
Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 adaya ilişkin uygulamaya ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi. Vize uygulamasında yaşanan gecikme Atina'da tartışmalara yol açarken, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ise Schengen'i işaret etti. Bakan Gerapetritis, 'kapıda vize' uygulaması için tarih açıkladı.
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Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 'Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına' ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, PASOK milletvekili Yorgos Nikitiadis'in Türk turistlere yönelik hızlı vize programının neden geciktiğiyle ilgili Parlamento'ya sunduğu soru önergesine yanıt verdi. Nikitiadis, vize programının 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğini ancak bu tarihin de geciktiğini belirtmişti. Gerapetritis, programın farklı bakanlıklar arasında koordinasyon gerektiren karmaşık bir süreç nedeniyle geciktiğini duyurdu.
Ayrıca Yunanistan'ın ilk aşamada 5 Ege adasında Türklere 'kapıda vize' vermeyi planladığı kaydedildi. Bilindiği üzere 10 adada vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda mutabık kalınmıştı.
Öte yandan Gerapetritis, diğer adaların da programa dahil olma talebinde bulunduğunu ancak Schengen kısıtlamaları nedeniyle 'kapıda vize' uygulamasının sınırlı kalacağını ifade etti.
Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in açıklamasına göre anlaşmanın geçerli olduğu adalar:
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