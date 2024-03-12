Rakam Dudak Uçuklattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Türkiye Şeker Fabrikası'na Ait Taşınmaz Satıldı
Rakam Dudak Uçuklattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Türkiye Şeker Fabrikası'na Ait Taşınmaz Satıldı
Özelleştirilen Bursa'daki Türkiye Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla satıldı.
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar 58 milyon 500 lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı.
Söz konusu kararın 4046 sayılı Kanunun 3'üncü ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. Maddesi gereğince alındığı belirtildi.
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