Boşnaklara Hakaret Etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı'nın Cezası Düşürüldü
Boşnaklara Hakaret Etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı'nın Cezası Düşürüldü
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 10 ay hapis cezası almıştı. Karar itiraz eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezası 7 ay 15 güne düşürüldü.
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Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşmasına katılmayan ve daha sonra hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.
Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında “Kusturmalı Boşnak S…” ifadesini kullanarak Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı, programdan tepkiler üzerine çıkarılmıştı. Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava yeniden görüldü.
2019’da davayı karara bağlayan mahkeme, Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası verdi ve iyi hal indirimi de uygulamadı. Dahası mahkeme, Kütahyalı’nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturmadığından hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına da karar vermişti.
Ancak Kütahyalı bu karara itiraz etti ve karar bozuldu. Kütahyalı’nın yeniden yargılandığı davada 19 Şubat 2024’te karar çıktı. Mahkeme kararında, en fazla zulme, eziyete ve hatta soykırıma uğrayan Boşnak halkının Türkiye’yi ana vatan olarak gördükleri, Türkiye’ye göç edip özellikle İstanbul ve Bursa gibi kentlerde yaşadıkları ifade edildi. Ayrıca Türkiye’de Boşnak halkı nüfusunun yaklaşık 2 milyon olduğu da açıklandı.
Kararda, Kütahyalı’nın mahkemede takdir indirimi alabilecek bir hâl ve hareketinin olmadığına, ilerde suç işlemeyeceğine yönelik bir kanaat oluşturmadığına vurgu yapılarak, 7 ay 51 gün hapis cezası verildi. Mahkeme yine Kütahyalı’nın hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.
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Kütahyalı yargılandığı ilk davada duruşmalara katılmamıştı. Bu yüzden hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı. Hakim de bu duruma tepki göstererek Kütahyalı’ya yönelik "Niye bir hafta, 10 gün sonra geldiniz? Polis koruması olan adama ben yakalama kararı çıkarıyorum, bir hafta sonra geliyor. Bu devletin ayıbıdır” demişti.
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