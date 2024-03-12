Boşnaklara Hakaret Etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı'nın Cezası Düşürüldü

Kütahyalı mahkemede yaptığı savunmasında, “Ekranlardan uzağım. Tüm gelirimi kaybettim. Çok üzüldüm. Özellikle Bosna’ya ve Boşnaklara özel bir sempatim var. Hayatımda en çok gittiğim şehir Saraybosna’dır. Ekşi Sözlük’te gördüğüm ne anlama geldiğini bilmediğim bir sözü şuursuzca söyledim” dediği görülmüştü.