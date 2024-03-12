Polisten Kaçmanın Bedeli Ağır Oldu: "Dur" İhtarına Uymayan Sürücüye 45 Bin 420 TL Para Cezası
Polisten Kaçmanın Bedeli Ağır Oldu: "Dur" İhtarına Uymayan Sürücüye 45 Bin 420 TL Para Cezası
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Edinilen bilgiye göre, Çorum'da yaşayan ve 22 yaşındaki M.T.S. idaresindeki otomobil Osmancık Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalama sırasında polis otosuna da çarpan otomobil Yeni İskilip Köprülü Kavşağı’nda durduruldu.
Sürücü M.T.S.’ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek, "dur" ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.
Kovalamacaya karışan otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.
Olay yerinden görüntüler:
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