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Polisten Kaçmanın Bedeli Ağır Oldu: "Dur" İhtarına Uymayan Sürücüye 45 Bin 420 TL Para Cezası

Polisten Kaçmanın Bedeli Ağır Oldu: "Dur" İhtarına Uymayan Sürücüye 45 Bin 420 TL Para Cezası

Polis Çorum ehliyet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 06:59 Son Güncelleme: 12.03.2024 - 07:00

Çorum’da, 'dur' ihtarına uymayan  22 yaşındaki M.T.S. isimli kişi, polis otosuna çarptı. Kısa süre sonra yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. 

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Edinilen bilgiye göre, Çorum'da yaşayan ve 22 yaşındaki M.T.S. idaresindeki otomobil Osmancık Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da yaşayan ve 22 yaşındaki M.T.S. idaresindeki otomobil Osmancık Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalama sırasında polis otosuna da çarpan otomobil Yeni İskilip Köprülü Kavşağı’nda durduruldu.

Kovalama sırasında polis otosuna da çarpan otomobil Yeni İskilip Köprülü Kavşağı’nda durduruldu.

Sürücü M.T.S.’ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek, "dur" ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü M.T.S.’ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek, "dur" ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.

Kovalamacaya karışan otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kovalamacaya karışan otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Olay yerinden görüntüler:

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