Hazırlıklar Tamam! Siyanürden 1200 Kat Etkili: Zehirli Balon Balığını Avlayanlara Tane Başı 25 TL

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, zehirli balon balığı avlayan balıkçılara tane başı verilen destek 12,5 TL'den 25 TL'ye çıkarıldı. Diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak.