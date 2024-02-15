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YSK Duyurdu: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Seçmenlerin Oy Kullanacakları Sandıklar Belli Oldu!

YSK Duyurdu: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Seçmenlerin Oy Kullanacakları Sandıklar Belli Oldu!

YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.02.2024 - 18:40

Türkiye'nin gündemiden düşmeyen yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan siyasi partilerin aday çalışmaları sürerken bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülen oy pusulası ve sandık listeleri gündeme geliyor. 31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar erişime açıldı. Peki, 'Nerede oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim?' 

İşte, YSK seçmen sorgulama...

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Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor!

Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor!

Vatandaşlar, tüm yurtta siyasisi partilerin seçim çalışmaları yakından takip ediliyor. Yerel seçimler hazırlığındaki siyasi partilerin, belediye başkanı adaylarının ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamaları gündemden düşmüyor.

Seçime 2 aydan az süre kala YSK'dan tüm seçmenleri ilgilendiren bir açıklama ve uyarı geldi.

Seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar açıklandı!

Seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar açıklandı!

Vatandaşlar oy kullanacakları sandıkları e-Devlet sistemi üzerinden ya da YSK'nın resmi internet sitesinden görüntüleyebilecekler. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'nın 'Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması' ile 444 9 975 nolu YSK Başkanlığı çağrı merkezinden de oy kullanacağınız sandık bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

YSK, seçmenleri uyardı: 'Seçmen kaydı sorgulama ile ilgili yabancı kaynaklardan gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar etmeyiniz'

YSK, seçmenleri uyardı: 'Seçmen kaydı sorgulama ile ilgili yabancı kaynaklardan gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar etmeyiniz'

Seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilebileceği kaynakların listelendiği duyuruda, 'Seçmen kaydı sorgulama ile ilgili yukarıda belirtilen kaynaklar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar etmeyiniz' uyarısına yer verildi.

İşte, Seçmen Sorgulama Ekranı

İşte, Seçmen Sorgulama Ekranı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

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