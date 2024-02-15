YSK Duyurdu: 31 Mart Yerel Seçimlerinde Seçmenlerin Oy Kullanacakları Sandıklar Belli Oldu!

Türkiye'nin gündemiden düşmeyen yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan siyasi partilerin aday çalışmaları sürerken bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülen oy pusulası ve sandık listeleri gündeme geliyor. 31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar erişime açıldı. Peki, 'Nerede oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim?'

İşte, YSK seçmen sorgulama...