Yozgat’ta Büyük Vahşet! 20’den Fazla Sokak Köpeği İğne ile Zehirlenerek Öldürüldü
Yozgat’ta Büyük Vahşet! 20’den Fazla Sokak Köpeği İğne ile Zehirlenerek Öldürüldü
Yozgat’ın Azizli Mahallesi'nde 20’den fazla sokak köpeği ölü olarak bulundu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, zehirlendikten sonra köpeklerin toplu olarak bölgeye atıldığını söyledi.
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Yozgat Katı Atık Birliği yakınlarında sokak köpeklerinin toplu halde ölü bulunduğu bilgisini alan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye ekipleriyle olay yerine gitti.
Yapılan incelemede 20’nin üzerinde köpeğin şırınga yardımıyla kimyasal madde kullanılarak öldürülüp, toplu halde dağlık alana bırakıldığı tespit edildi. Telef olan hayvanlar belediye ekiplerinin kazdığı kuyuya gömülürken, hayatta kalan 30’a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediye barınağına götürülerek tedavi ve bakımları yapıldı.
İnsan olarak bir vahşete tanık olduklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan şunları söyledi:
Zehirlenerek öldürülen köpeklerin belediye ekiplerince gömüldüğünü ifade eden Başkan Arslan şu ifadeleri kullandı:
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