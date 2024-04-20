YouTuber Shakira'dan Sporcu Kim Kardashian'a 20 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
YouTuber Shakira'dan Sporcu Kim Kardashian'a 20 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yakışıklılığıyla nam salmış Michele Morrone, içecek markası için tatlı mı tatlı bir köpekle kamera karşısına geçti.
Sydney Sweeney, sıcak havanın tadını çıkardı!
Rosie HW, 37. yaş gününü yeni saçları ve pembe kombiniyle kutladı.
Ariana Grande, yer alacağı Wicked filminin vizyon tarihi için bir sayaç paylaştı.
Dua Lipa, evin içerisindeki 'kutup' kombiniyle epey bi' dikkatleri üzerine çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kim Kardashian, yakın bir arkadaşıyla spor yapmaya gittiği anları paylaştı.
Camila Cabello, Instagram'daki ilginç efektlerden biriyle partilerken hikayeler paylaştı.
Popun annesi Madonna da konser öncesi görüntüsünü bu şekilde paylaştı.
Zendaya, 'Challengers' filminin toplantısından bir kare daha daha paylaştı.
Shakira, ünlü YouTuber arkadaşıyla eğlencenin dibine vurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nick Jonas ise evinin banyosunu takipçileriyle paylaştı...
Paris Hilton, Sia ile düet yaptığı yeni şarkısını duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın