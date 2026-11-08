82 Yıllık İnternet Hakkı Kazanan Adam Gündem Oldu

Twitter kullanıcısı Hüseyin Yalçın'ın anlattığı hikaye sosyal medyada gündem oldu. Yalçın, şehre yeni taşındığında bir internet sağlayıcısının 'İlk 4 ay 259,90 TL, 5-999 ay 369,90 TL' yazan kampanyasıyla sözleşme yaptı. Birkaç ay sonra firma onu arayıp yeni bir sözleşme önerdi ve tarifesi değiştirildi. Eski sözleşmesinin çok daha avantajlı olduğunu fark eden Yalçın, yargı yoluna gitti.

Firma iki avukatla itiraz etti, Yalçın ise dilekçesini yapay zeka yardımıyla hazırladı ve davayı kazandı. Mahkeme kararıyla Yalçın artık 994 ay, yani yaklaşık 82 yıl boyunca 369,90 TL'ye sınırsız ev interneti kullanacak. Yalçın yaşadıklarını X'te tek tek anlattı.

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