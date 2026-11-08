article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
82 Yıllık İnternet Hakkı Kazanan Adam Gündem Oldu

82 Yıllık İnternet Hakkı Kazanan Adam Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 12:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Twitter kullanıcısı Hüseyin Yalçın'ın anlattığı hikaye sosyal medyada gündem oldu. Yalçın, şehre yeni taşındığında bir internet sağlayıcısının 'İlk 4 ay 259,90 TL, 5-999 ay 369,90 TL' yazan kampanyasıyla sözleşme yaptı. Birkaç ay sonra firma onu arayıp yeni bir sözleşme önerdi ve tarifesi değiştirildi. Eski sözleşmesinin çok daha avantajlı olduğunu fark eden Yalçın, yargı yoluna gitti.

Firma iki avukatla itiraz etti, Yalçın ise dilekçesini yapay zeka yardımıyla hazırladı ve davayı kazandı. Mahkeme kararıyla Yalçın artık 994 ay, yani yaklaşık 82 yıl boyunca 369,90 TL'ye sınırsız ev interneti kullanacak. Yalçın yaşadıklarını X'te tek tek anlattı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hüseyin Yalçın, hikayeyi önce bu soruyla paylaştı.

Hüseyin Yalçın, hikayeyi önce bu soruyla paylaştı.
twitter.com

Ardından yaşadıklarını tek tek anlattı.

Ardından yaşadıklarını tek tek anlattı.
twitter.com

Firma aramaya başlayınca tarifesi değiştirildi.

Firma aramaya başlayınca tarifesi değiştirildi.
twitter.com

Eski sözleşmesinin daha avantajlı olduğunu fark edince yargı yoluna gitti.

Eski sözleşmesinin daha avantajlı olduğunu fark edince yargı yoluna gitti.
twitter.com

Dilekçesini yapay zekayla hazırladı ve davayı kazandı.

Dilekçesini yapay zekayla hazırladı ve davayı kazandı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altyapı sorunu olan günlerin ücreti bile faturasından düşülüyor.

Altyapı sorunu olan günlerin ücreti bile faturasından düşülüyor.
twitter.com

Paylaşıma gelen tepkilerden biri de buydu.

Paylaşıma gelen tepkilerden biri de buydu.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın