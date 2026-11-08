82 Yıllık İnternet Hakkı Kazanan Adam Gündem Oldu
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Twitter kullanıcısı Hüseyin Yalçın'ın anlattığı hikaye sosyal medyada gündem oldu. Yalçın, şehre yeni taşındığında bir internet sağlayıcısının 'İlk 4 ay 259,90 TL, 5-999 ay 369,90 TL' yazan kampanyasıyla sözleşme yaptı. Birkaç ay sonra firma onu arayıp yeni bir sözleşme önerdi ve tarifesi değiştirildi. Eski sözleşmesinin çok daha avantajlı olduğunu fark eden Yalçın, yargı yoluna gitti.
Firma iki avukatla itiraz etti, Yalçın ise dilekçesini yapay zeka yardımıyla hazırladı ve davayı kazandı. Mahkeme kararıyla Yalçın artık 994 ay, yani yaklaşık 82 yıl boyunca 369,90 TL'ye sınırsız ev interneti kullanacak. Yalçın yaşadıklarını X'te tek tek anlattı.
Hüseyin Yalçın, hikayeyi önce bu soruyla paylaştı.
Ardından yaşadıklarını tek tek anlattı.
Firma aramaya başlayınca tarifesi değiştirildi.
Eski sözleşmesinin daha avantajlı olduğunu fark edince yargı yoluna gitti.
Dilekçesini yapay zekayla hazırladı ve davayı kazandı.
Altyapı sorunu olan günlerin ücreti bile faturasından düşülüyor.
Paylaşıma gelen tepkilerden biri de buydu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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