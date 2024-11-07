YouTube Premium Aboneliğine Zam Geldi! İşte YouTube Üyeliğinin Yeni Fiyatları
YouTube Premium Aboneliğine Zam Geldi! İşte YouTube Üyeliğinin Yeni Fiyatları
Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip platformlardan biri olan YouTube'un ülkemizde, 57 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu ve Güney Amerika'da yer alan pek çok ülkede güncellenen fiyatların ardından sıra Türkiye'ye de geldi. Milyonlarca kişinin neredeyse her gün ziyaret ettiği video platformun premium üyelik ücretlerine yüzde 38 oranında zam geldi. Peki, YouTube Premium ne kadar oldu? Yeni paketin fiyatı da belli oldu: YouTube Premium Lite ne kadar?
İşte, detaylar...
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We Are Social'ın 2024 raporuna göre Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu 57 milyon 500 bin ile YouTube!
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Türkiye dışında, dünyanın da en popüler video platformu olan YouTube, premium abonelik ücretlerine zam yaptı.
YouTube Premium Abonelik Ücretleri Ne Kadar Oldu?
Düşük fiyat arayışındaki kullanıcılarını da unutmayan YouTube yeni paketi ile dikkatleri üzerine çekti!
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