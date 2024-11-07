YouTube Premium Aboneliğine Zam Geldi! İşte YouTube Üyeliğinin Yeni Fiyatları

Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip platformlardan biri olan YouTube'un ülkemizde, 57 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu ve Güney Amerika'da yer alan pek çok ülkede güncellenen fiyatların ardından sıra Türkiye'ye de geldi. Milyonlarca kişinin neredeyse her gün ziyaret ettiği video platformun premium üyelik ücretlerine yüzde 38 oranında zam geldi. Peki, YouTube Premium ne kadar oldu? Yeni paketin fiyatı da belli oldu: YouTube Premium Lite ne kadar?

İşte, detaylar...