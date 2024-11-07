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YouTube Premium Aboneliğine Zam Geldi! İşte YouTube Üyeliğinin Yeni Fiyatları

YouTube Premium Aboneliğine Zam Geldi! İşte YouTube Üyeliğinin Yeni Fiyatları

Zam Sosyal Medya YouTube Premium
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 13:00

Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip platformlardan biri olan YouTube'un ülkemizde, 57 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu ve Güney Amerika'da yer alan pek çok ülkede güncellenen fiyatların ardından sıra Türkiye'ye de geldi. Milyonlarca kişinin neredeyse her gün ziyaret ettiği video platformun premium üyelik ücretlerine yüzde 38 oranında zam geldi. Peki, YouTube Premium ne kadar oldu? Yeni paketin fiyatı da belli oldu: YouTube Premium Lite ne kadar? 

İşte, detaylar...

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We Are Social'ın 2024 raporuna göre Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu 57 milyon 500 bin ile YouTube!

We Are Social'ın 2024 raporuna göre Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu 57 milyon 500 bin ile YouTube!

Sıralamayı 57 milyon 100 bin ile Instagram takip ediyor. Listede Instagram'dan sonra TikTok, Facebook, X ve LinkedIn de yerini alıyor.

Türkiye dışında, dünyanın da en popüler video platformu olan YouTube, premium abonelik ücretlerine zam yaptı.

Türkiye dışında, dünyanın da en popüler video platformu olan YouTube, premium abonelik ücretlerine zam yaptı.

Orta Doğu ve Güney Amerika'da yer alan pek çok ülkede uygulanan fiyat artışlarının ardından sıra bize de geldi.

YouTube Premium Abonelik Ücretleri Ne Kadar Oldu?

YouTube Premium Abonelik Ücretleri Ne Kadar Oldu?

YouTube'un aile paketi fiyatı 115,99 TL'den 159,99 TL'ye çıktı. Bireysel, aile ve öğrenci paketlerindeki zam oranı yüzde 38'leri buldu. İşte, YouTube üyelik ücreti: 

  • Bireysel Paket: 57,99 TL'den 77,99 TL'ye çıktı.

  • Aile Paketi: 115,99 TL'den 159.99 TL'ye çıktı. 

  • Öğrenci Paketi: 37,99 TL'den 52,99 TL'ye çıktı.

Düşük fiyat arayışındaki kullanıcılarını da unutmayan YouTube yeni paketi ile dikkatleri üzerine çekti!

Düşük fiyat arayışındaki kullanıcılarını da unutmayan YouTube yeni paketi ile dikkatleri üzerine çekti!

YouTube 'Premium Lite' adı verilen yeni paket, daha uygun fiyatlı bir abonelik paketi arayanların tercihi olacak gibi görünüyor. Bu yeni paket, kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek ve reklamların seyir zevkini bozmasının önüne geçmek adına tasarlandı. Avrupa'da aylık 5,99 euro fiyatla satışa sunuldu. 

Premium Lite paket, standart abonelikten farklı olarak sadece reklamları kaldırıyor. Fakat Premium aboneliğinde bulunan diğer özellikleri içermiyor.

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