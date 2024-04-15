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Yorgunluk Seviyeni 100 Üstünden Puanlıyoruz!

etiket Yorgunluk Seviyeni 100 Üstünden Puanlıyoruz!

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 11:02

Son zamanlarda kendini ne kadar yorgun hissediyorsun? Yorgunluk seviyeni öğrenmek için seni testimize davet ediyoruz. 

Hazırsan başlayalım! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, son zamanlarda günde ortalama kaç saat uyuyorsun?

2. Peki gün içinde sık sık enerjinin düştüğü oluyor mu?

3. Şimdi de spor yapma alışkanlığını öğrenelim mi?

4. Günlük olarak tükettiğin kafein miktarını sorsak?

5. O zaman söyle bakalım, gün içinde düzenli olarak su içiyor musun?

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6. Stresle başa çıkmak için bunlardan hangisi senin için daha iyi bir tercih?

7. Peki ne sıklıkla dinlenme ve biraz mola verme ihtiyacı hissediyorsun?

8. Son olarak, bu hafta genel motivasyon seviyeni nasıl tanımlarsın?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Çok az yorgun - 25 Puan!

Verdiğin cevaplara göre sen genel olarak dinamik ve enerjiksin ancak son zamanlarda çok az da olsa biraz yorulmuşsun sanki. Bu da belki gündelik hayatın yoğunluğundan kaynaklanıyor olabilir. Biraz spor ve haraketle birlikte stresten kurtulup bu yorgunluğa da elvada diyebilirsin.

Biraz yorgun - 50 Puan!

Verdiğin cevaplara göre sen bu aralar biraz yorgunsun. Genel olarak gün içinde enerjini korumaya çalışsan da gün sonuna kadar enerjini koruyamıyorsun. Biraz uykunu ihmal ediyor olabilir misin? Belki de biraz ekran detoksu yapmanın zamanı gelmiştir. Seni geceleri uyutmayan telefonun olabilir çünkü.

Oldukça yorgun - 75 Puan!

Verdiğin cevaplara göre sen son zamanlarda oldukça yorgunsun ve bu yorgunluk seviyesi gündelik hayatını olumsuz etkilemeye başlamış gibi görünüyor. Daha düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli spor senin için olmazsa olmaz alışkanlıklar. Bunları yapabilirsen stres seviyen de düşecektir. Böylece bu yorgunluktan kurtulmuş olacaksın.

Çok yorgun - 100 Puan!

Verdiğin cevaplara göre sen çok yorgunsun. Uyku alışkanlıkların ve yaşam tarzın bunu aslında temel nedeni. Bunları biraz gözden geçirmek isteyebilirsin. Stres yönetimi konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorsun. Stresle başa çıkabilmek için bazı teknikleri uygulamak ve kendine dinlenebilmek için zaman ayırmak çok önemli.

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