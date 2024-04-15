Yorgunluk Seviyeni 100 Üstünden Puanlıyoruz!

Verdiğin cevaplara göre sen genel olarak dinamik ve enerjiksin ancak son zamanlarda çok az da olsa biraz yorulmuşsun sanki. Bu da belki gündelik hayatın yoğunluğundan kaynaklanıyor olabilir. Biraz spor ve haraketle birlikte stresten kurtulup bu yorgunluğa da elvada diyebilirsin.