Yorgunluk Seviyeni 100 Üstünden Puanlıyoruz!
Yorgunluk Seviyeni 100 Üstünden Puanlıyoruz!
Son zamanlarda kendini ne kadar yorgun hissediyorsun? Yorgunluk seviyeni öğrenmek için seni testimize davet ediyoruz.
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle söyle bakalım, son zamanlarda günde ortalama kaç saat uyuyorsun?
2. Peki gün içinde sık sık enerjinin düştüğü oluyor mu?
3. Şimdi de spor yapma alışkanlığını öğrenelim mi?
4. Günlük olarak tükettiğin kafein miktarını sorsak?
5. O zaman söyle bakalım, gün içinde düzenli olarak su içiyor musun?
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6. Stresle başa çıkmak için bunlardan hangisi senin için daha iyi bir tercih?
7. Peki ne sıklıkla dinlenme ve biraz mola verme ihtiyacı hissediyorsun?
8. Son olarak, bu hafta genel motivasyon seviyeni nasıl tanımlarsın?
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