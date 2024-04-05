Yonca Evcimik'in Kadınları Koruyacağım Derken Yerin Dibine Soktuğu Şarkısı Dillere Fena Düştü!
Yonca Evcimik'in Kadınları Koruyacağım Derken Yerin Dibine Soktuğu Şarkısı Dillere Fena Düştü!
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Çoğumuzun hayatına sarı saçlarıyla ve oyunculuk yetenekleriyle giren Yonca Evcimik, Çılgın Bediş karakterinin yanı sıra müziğiyle de yıllarca sektöre adeta hükmeden isimlerden biri olmuştu.
"Bandıra Bandıra" şarkısıyla 90'lara damgasını vuran şarkıcı dillere takılan sözleriyle o yıllardan beri adından sıkça bahsettiriyor.
Son zamanlarda geçirdiği inanılmaz değişimle resmen dillerden düşmeyen ismin görünümü değişse de "enerjisi ve şarkıları hala ilk günlerdeki gibi" demeyi çok isterdik fakat...
2020 senesinde 'Ayıp Şeyler' ismini verdiği şarkısını piyasaya süren Yonca Evcimik, şarkının sosyal medyada yeniden paylaşılmasıyla birçok eleştirinin odak noktası oldu.
İşte şarkının yeniden gündem olan o sözlerinden bir kesit 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz tabii, fakat kadın haklarını korumak amacıyla yazıldığı düşünülen sözlerin detayları ortalığı ayağa kaldırdı...
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım...
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