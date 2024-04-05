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Yonca Evcimik'in Kadınları Koruyacağım Derken Yerin Dibine Soktuğu Şarkısı Dillere Fena Düştü!

Yonca Evcimik'in Kadınları Koruyacağım Derken Yerin Dibine Soktuğu Şarkısı Dillere Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 21:37

Aylar öncesinde greçirdiği estetik operasyonlar sonucu değişimiyle gündeme bomba gibi oturan Yonca Evcimik bu sefer de sosyal medyada paylaşılan eski bir şarkısının sözde kadın haklarını destekleyen dizelerine kısa sürede birçok eleştiri aldı. 👇

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Çoğumuzun hayatına sarı saçlarıyla ve oyunculuk yetenekleriyle giren Yonca Evcimik, Çılgın Bediş karakterinin yanı sıra müziğiyle de yıllarca sektöre adeta hükmeden isimlerden biri olmuştu.

Çoğumuzun hayatına sarı saçlarıyla ve oyunculuk yetenekleriyle giren Yonca Evcimik, Çılgın Bediş karakterinin yanı sıra müziğiyle de yıllarca sektöre adeta hükmeden isimlerden biri olmuştu.

"Bandıra Bandıra" şarkısıyla 90'lara damgasını vuran şarkıcı dillere takılan sözleriyle o yıllardan beri adından sıkça bahsettiriyor.

"Bandıra Bandıra" şarkısıyla 90'lara damgasını vuran şarkıcı dillere takılan sözleriyle o yıllardan beri adından sıkça bahsettiriyor.

Son zamanlarda geçirdiği inanılmaz değişimle resmen dillerden düşmeyen ismin görünümü değişse de "enerjisi ve şarkıları hala ilk günlerdeki gibi" demeyi çok isterdik fakat...

Son zamanlarda geçirdiği inanılmaz değişimle resmen dillerden düşmeyen ismin görünümü değişse de "enerjisi ve şarkıları hala ilk günlerdeki gibi" demeyi çok isterdik fakat...

2020 senesinde 'Ayıp Şeyler' ismini verdiği şarkısını piyasaya süren Yonca Evcimik, şarkının sosyal medyada yeniden paylaşılmasıyla birçok eleştirinin odak noktası oldu.

2020 senesinde 'Ayıp Şeyler' ismini verdiği şarkısını piyasaya süren Yonca Evcimik, şarkının sosyal medyada yeniden paylaşılmasıyla birçok eleştirinin odak noktası oldu.

İşte şarkının yeniden gündem olan o sözlerinden bir kesit 👇

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Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz tabii, fakat kadın haklarını korumak amacıyla yazıldığı düşünülen sözlerin detayları ortalığı ayağa kaldırdı...

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz tabii, fakat kadın haklarını korumak amacıyla yazıldığı düşünülen sözlerin detayları ortalığı ayağa kaldırdı...

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım...

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım...
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