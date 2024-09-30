Yolunuz Düşerse Mutlaka Uğrayın: Antalya’da “İyi ki Gitmişim!” Dedirtecek 10 Yemek Mekanı
Yolunuz Düşerse Mutlaka Uğrayın: Antalya’da “İyi ki Gitmişim!” Dedirtecek 10 Yemek Mekanı
Antalya; şüphesiz, sadece harika koyları ve sahilleri ile değil, enfes Akdeniz mutfağı ile de ön planda. Antalya'daki tatil keyfini bir üst seviyeye çıkarmak isterseniz, size bambaşka bir gastronomi yolculuğu yaptıracak bu mekanlara bayılacaksınız.
İşte Antalya'ya gitmişken mutlaka ziyaret etmeniz gereken 10 lezzet durağı!
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1. Lara Balık Evi
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2. İskele Balık
3. Serpme Balık Evi
4. Şişçi Ramazan'ın Yeri
5. Arap Nazmi
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