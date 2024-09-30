Yolunuz Düşerse Mutlaka Uğrayın: Antalya’da “İyi ki Gitmişim!” Dedirtecek 10 Yemek Mekanı

Serpme balık evi daha önce duymadığınız bir isim olabilir ama bu mekanın 'serpme' adını tercih etmesinin arkasında gayet mantıklı bir neden yatıyor. Sahip olduğu yüksek meze çeşitliliği sayesinde her damak zevkine hitap eden restoran, tüm masayı donatmak istiyorsanız mutlaka ziyaret etmeniz gereken adreslerden biri. Çünkü her balık yemeğinin yanına en çok yakışan mezeyi ve en sıra dışı tarifleri burada kolayca bulabilirsiniz.