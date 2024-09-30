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Yolunuz Düşerse Mutlaka Uğrayın: Antalya’da “İyi ki Gitmişim!” Dedirtecek 10 Yemek Mekanı

etiket Yolunuz Düşerse Mutlaka Uğrayın: Antalya’da “İyi ki Gitmişim!” Dedirtecek 10 Yemek Mekanı

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 18:01

Antalya; şüphesiz, sadece harika koyları ve sahilleri ile değil, enfes Akdeniz mutfağı ile de ön planda. Antalya'daki tatil keyfini bir üst seviyeye çıkarmak isterseniz, size bambaşka bir gastronomi yolculuğu yaptıracak bu mekanlara bayılacaksınız.

İşte Antalya'ya gitmişken mutlaka ziyaret etmeniz gereken 10 lezzet durağı!

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1. Lara Balık Evi

1. Lara Balık Evi

Işıklar ve Konyaaltı olmak üzere iki şubede hizmet veren Lara Balık Evi, balık yemekleri denemek için gidilebilecek en iyi yerlerden biri. Antalya'nın en büyük balık restoranı olarak geçen Lara Balık, iki şubesinde de enfes menülere ve harika manzaralara sahip. Falezlerin üzerine kurulu, körfez manzaralı restoran, mevsiminde en taze ürünleri servis ediyor ve balık yemeklerini yaratıcılıkla buluşturuyor. Buranın imza lezzetleri arasından öne çıkanlar ise karides tava ve yemek sonunda servis ettikleri incir tatlısı.

2. İskele Balık

2. İskele Balık

Antalya'da balık denilince akla gelen bir diğer adres ise harika manzarası ve zengin menüsü ile öne çıkan İskele Balık. Açıldığı ilk günden beri aynı kalitede hizmet veren restoran, meze, ara sıcak, deniz mahsülleri ve tatlı konusunda da en az balık yemeklerinde olduğu kadar başarılı. Unutulmaz bir akşam yemeği deneyimi için bekleyen restoranın en beğenilen tatlarından bazıları ise levrek pirzola, Meksika kalamar, Camambert peyniri, acı biber reçeli gibi sıra dışı lezzetler.

3. Serpme Balık Evi

3. Serpme Balık Evi

Serpme balık evi daha önce duymadığınız bir isim olabilir ama bu mekanın 'serpme' adını tercih etmesinin arkasında gayet mantıklı bir neden yatıyor. Sahip olduğu yüksek meze çeşitliliği sayesinde her damak zevkine hitap eden restoran, tüm masayı donatmak istiyorsanız mutlaka ziyaret etmeniz gereken adreslerden biri. Çünkü her balık yemeğinin yanına en çok yakışan mezeyi ve en sıra dışı tarifleri burada kolayca bulabilirsiniz.

4. Şişçi Ramazan'ın Yeri

4. Şişçi Ramazan'ın Yeri

Antalya'ya gittiğinizde her gün Akdeniz mutfağıyla beslenmek istemeyebilirsiniz çünkü kırmızı etin en iyi halini de orada bulabilirsiniz. Bunun için biçilmiş kaftan olan Şişçi Ramazan, oldukça köklü bir geçmişe sahip. Biri 1970, diğeri 1989 yılında hizmet vermeye başlayan iki şubesi ile şiş, döner ve kırmızı et konusunda usta olan restoran, yemeklerin yanında sunduğu piyazı sebebiyle de epey ünlü. Ayrıca kuzu ve keçi kaburgadan yaptığı şiş köftenin mutlaka denenmesi gerek.

5. Arap Nazmi

5. Arap Nazmi

Antalya'da yörük geleneğinin en enfes halini tatmak isterseniz gitmeniz gereken adres kesinlikle Arap Nazmi olmalı. 1978 yılından beri eşi benzeri olmayan bir lezzet kalitesi ile hizmet veren Arap Nazmi,  Kırcami ve Meltem olmak üzere iki semtte bulunuyor. Klasik şiş köftenin dışında her damak zevkine uygun köfte menüsüyle öne çıkıyor ve ne kadar tok olsanız da bir şekilde yemeklerini yedirtiyor.

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6. Vanilla Restaurant

6. Vanilla Restaurant

Antalya Kaleiçi'nin harika dokusuyla örülü Vanilla Restaurant, hem dekoru hem de lezzetleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Fransız mutfağı başta gelmek üzere dünya mutfaklarının muhteşem bir harmanını sunan restoran vegan, vejetaryen, glutensiz gibi farklı beslenme çeşitlerine hitap eden zengin bir menüye sahip. Özellikle ise pizzaları ve Fransız yemekleriyle ön planda. Yani burada herkese uygun enfes yemekler bulmanız mümkün.

7. Du Bastion Fine Dining Restaurant

7. Du Bastion Fine Dining Restaurant

Yine Kaleiçi'nin harika tarihi dokusu arasında yer alan Du Bastion da farklı mutfaklardan lezzetler bulabileceğiniz bir restoran. Oldukça şık bir konsepte sahip olan bu ünlü restoran, Antalya'nın en nezih mekanlarından biri. Gece düzenlenen canlı piyano dinletileri ve büyüleyici atmosfer burayı çok daha romantik ve keyifli hale getiriyor. Menü ise Akdeniz yemekleri ile deniz mahsulleri başta gelmek üzere oldukça zengin seçenekler sunuyor.

8. Asmani Restaurant

8. Asmani Restaurant

Harika bir çatı restoranı olan Asmani, Antalya'nın muhteşem gün batım manzarası eşliğinde akşam yemeği yiyebileceğiniz şık mekanlar arasında. Zengin menüsü ile herkesin beğenisini kazanan restoran özellikle akışkan suflesi ve imza kokteylleriyle ünlü. Yani buraya geldiğiniz zaman menüden dilediğiniz yemekleri ve içecekleri seçerek muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

9. Burger Sound

9. Burger Sound

Antalya'da muhteşem hamburgerler yemek istediğiniz zaman menüsüne mutlaka bakmanız gereken yer, kendi hazırladıkları soslarla ünlenen Burger Sound olmalı. Açıldığı günden beri herkesin beğenisini kazanan restoran, şimdilerde Antalya'nın en popüler hamburgercileri arasında. Lokal kasaplardan aldıkları etlerle hazırladıkları hamburgerler, farklı tatlarda ve ilginç ekmekler arasına yapılıyor. Menüyü ise Zeki Müren, BB King, Jimmy Hendrix gibi müzik dünyasının ünlü isimleri oluşturuyor.

10. The Royal Castle Bistro

10. The Royal Castle Bistro

Konsept olarak Akdeniz esintili dekorasyona sahip olan The Royal Castle Bistro, harika yemekler yerken farklı kokteyller tadabileceğiniz bir mekan. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar oldukça zengin bir menü sunan restoran, özellikle romantik akşam yemeklerinin göz bebeği konumunda. Her sezon mevsim şartlarına göre yenilenen menüsü ise en taze ve lezzetli yemeklerden oluşuyor. Bu nedenle buradaki balık yemeklerinin  kesinlikle mevsiminde denenmesi gerek.

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