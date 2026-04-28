Haberler
Gündem
Kar Yağışı Sürprizi: Biz Yaz Sıcaklarını Beklerken Mayıs Ayında Kar Geliyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2026 - 15:00 Son Güncelleme: 28.04.2026 - 15:52

Türkiye genelinde bahar sıcaklıkları hissedilirken, Meteoroloji uzmanlarından ezber bozan bir uyarı geldi. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren yüksek kesimlerde kış şartlarını geri getirecek. Kartepe, Uludağ ve Kartalkaya gibi kayak merkezlerinde lapa lapa kar yağışı görülecek.

Kaynak: https://x.com/HavaForum/status/204909...
Baharın ortasında kış mevsimini aratmayacak görüntüler kapıya dayandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin uzmanlarından alınan son verilere göre, kuzeyden gelen soğuk hava akımı Türkiye’nin yüksek zirvelerinde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Rusya üzerinden hareket eden ve Karadeniz koridorunu izleyerek yurdumuza giriş yapacak olan yağışlı sistem, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren sıcaklıkları bıçak gibi kesecek. Özellikle Kocaeli'nin zirvesi Kartepe, Bursa’nın sembolü Uludağ ve Bolu’nun kış turizm merkezi Kartalkaya’da hafta sonu boyunca yoğun kar yağışı etkili olacak. Mevsim normallerinin altına inecek olan termometreler, bu bölgelerde lapa lapa karın birikmesine neden olacak.

Meteorolojik modeller, kuzey enlemlerden sarkan bu ani soğumanın özellikle 1000 metre ve üzerindeki rakımlarda yağmuru kara dönüştüreceğini doğruluyor.

Cuma günü öğle saatlerinden itibaren etkisini hissettirecek olan sistemin, Cumartesi ve Pazar günleri zirvelerde tam anlamıyla bir kış atmosferi oluşturması bekleniyor. Uzmanlar, Mayıs ayında nadir görülen bu durumun, kutupsal kökenli hava kütlelerinin güneye doğru ani bir atak yapmasından kaynaklandığını belirtiyor. Kayak merkezlerine doğru yola çıkacak olan vatandaşların, ani buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı hazırlıklı olmaları istenirken, bu beyaz sürprizin tarım alanlarındaki zirai don riskini de beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

Tüm şehirlerin hava durumları 👇
Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
