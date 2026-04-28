Kar Yağışı Sürprizi: Biz Yaz Sıcaklarını Beklerken Mayıs Ayında Kar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin uzmanlarından alınan son verilere göre, kuzeyden gelen soğuk hava akımı Türkiye’nin yüksek zirvelerinde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Rusya üzerinden hareket eden ve Karadeniz koridorunu izleyerek yurdumuza giriş yapacak olan yağışlı sistem, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren sıcaklıkları bıçak gibi kesecek. Özellikle Kocaeli'nin zirvesi Kartepe, Bursa’nın sembolü Uludağ ve Bolu’nun kış turizm merkezi Kartalkaya’da hafta sonu boyunca yoğun kar yağışı etkili olacak. Mevsim normallerinin altına inecek olan termometreler, bu bölgelerde lapa lapa karın birikmesine neden olacak.