YKS Sınavına Giren Bir Kadın Öğrenci Gözetmenin Kendisine DM'den Yürüdüğünü Paylaştı
YKS Sınavına Giren Bir Kadın Öğrenci Gözetmenin Kendisine DM'den Yürüdüğünü Paylaştı
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Ülkemizde yapılan YKS sınavı bu yıl 8 Haziran'da gerçekleşti. Lise öğrencileri girdikleri sınavın ardından sonuçlarını beklemeye başladılar. Ancak bir öğrencinin sınav sonrası paylaşımı herkesi şok etti.
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TikTok'ta paylaşım yapan kadın öğrenci sınavda gözetmen olarak görevli kişinin, sonradan Instagram hesabını bulduğunu söyledi.
Kendisine Instagram DM üzerinden "Sınavın en güzel yanı seni izlemekti" diye mesaj attığını paylaşan öğrencinin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Genç kadın daha sonra bir açıklama videosu daha paylaştı, "Bu kişi öğretmen değil, eksiklik nedeniyle görevlendirilen benim yaşlarımda bir gözetmen" dedi.
Ancak paylaşımın yankısı sosyal medyada devam etti, kullanıcılar tepki gösterdi.
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İşte o paylaşım:
Kendisine atıldığını iddia ettiği mesajlar...
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Açıklama videosu👇🏻
Kullanıcılardan gelen tepkiler...
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