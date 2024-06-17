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YKS Sınavına Giren Bir Kadın Öğrenci Gözetmenin Kendisine DM'den Yürüdüğünü Paylaştı

YKS Sınavına Giren Bir Kadın Öğrenci Gözetmenin Kendisine DM'den Yürüdüğünü Paylaştı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 17:33

YKS sınavına giren lise öğrencisi TikTok hesabından, sınav gözetmeninin Instagram hesabını bulup attığı mesajları paylaştı. Sosyal medyada o paylaşım gündem oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nurellaii/pho...
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Ülkemizde yapılan YKS sınavı bu yıl 8 Haziran'da gerçekleşti. Lise öğrencileri girdikleri sınavın ardından sonuçlarını beklemeye başladılar. Ancak bir öğrencinin sınav sonrası paylaşımı herkesi şok etti.

Ülkemizde yapılan YKS sınavı bu yıl 8 Haziran'da gerçekleşti. Lise öğrencileri girdikleri sınavın ardından sonuçlarını beklemeye başladılar. Ancak bir öğrencinin sınav sonrası paylaşımı herkesi şok etti.

TikTok'ta paylaşım yapan kadın öğrenci sınavda gözetmen olarak görevli kişinin, sonradan Instagram hesabını bulduğunu söyledi.

TikTok'ta paylaşım yapan kadın öğrenci sınavda gözetmen olarak görevli kişinin, sonradan Instagram hesabını bulduğunu söyledi.

Kendisine Instagram DM üzerinden "Sınavın en güzel yanı seni izlemekti" diye mesaj attığını paylaşan öğrencinin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Kendisine Instagram DM üzerinden "Sınavın en güzel yanı seni izlemekti" diye mesaj attığını paylaşan öğrencinin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Genç kadın daha sonra bir açıklama videosu daha paylaştı, "Bu kişi öğretmen değil, eksiklik nedeniyle görevlendirilen benim yaşlarımda bir gözetmen" dedi.

Genç kadın daha sonra bir açıklama videosu daha paylaştı, "Bu kişi öğretmen değil, eksiklik nedeniyle görevlendirilen benim yaşlarımda bir gözetmen" dedi.

Ancak paylaşımın yankısı sosyal medyada devam etti, kullanıcılar tepki gösterdi.

Ancak paylaşımın yankısı sosyal medyada devam etti, kullanıcılar tepki gösterdi.
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İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
www.tiktok.com

Kendisine atıldığını iddia ettiği mesajlar...

Kendisine atıldığını iddia ettiği mesajlar...

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Açıklama videosu👇🏻

Kullanıcılardan gelen tepkiler...

Kullanıcılardan gelen tepkiler...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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