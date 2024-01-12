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Yıllara Meydan Okuyan Güzel Oyuncu Gökçe Bahadır Estetiklerini Açıkladı

Yıllara Meydan Okuyan Güzel Oyuncu Gökçe Bahadır Estetiklerini Açıkladı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 16:24

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki akşam katıldığı bir galada muhabirlerle sohbet etti. Bahadır, merak edilenleri cevapladı.

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Oyunculuğun yanı sıra güzelliği ile hepimizi etkileyen Gökçe Bahadır, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor.

Oyunculuğun yanı sıra güzelliği ile hepimizi etkileyen Gökçe Bahadır, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor.

Bahadır, Instagram paylaşımları ve yaptığı işbirlikleriyle sık sık gündeme geliyor. Bahadır, son olarak ünlü bir araba markası ile işbirliği yapıyor.

Bahadır, Instagram paylaşımları ve yaptığı işbirlikleriyle sık sık gündeme geliyor. Bahadır, son olarak ünlü bir araba markası ile işbirliği yapıyor.

Güzel oyuncu önceki akşam Maximum Uniq Hall’de yapılan Peyk grubunun ilk müzikali “Hamiyet”in galasına katıldı.

Güzel oyuncu önceki akşam Maximum Uniq Hall’de yapılan Peyk grubunun ilk müzikali “Hamiyet”in galasına katıldı.

Muhabirlerle sohbet eden Bahadır, merak edilen soruları yanıtladı.

Muhabirlerle sohbet eden Bahadır, merak edilen soruları yanıtladı.

Selahattin Paşalı ile başrolu paylaştığı "Ömer" dizisinde Bahadır, yıllara meydan okuduğunu bize bir kez daha kanıtlıyor.

Selahattin Paşalı ile başrolu paylaştığı "Ömer" dizisinde Bahadır, yıllara meydan okuduğunu bize bir kez daha kanıtlıyor.
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Star TV'de reyting rekortmeni olan "Ömer" dizisinde Bahadır, Gamze karakterine hayat veriyor.

Star TV'de reyting rekortmeni olan "Ömer" dizisinde Bahadır, Gamze karakterine hayat veriyor.

Güzelliği ile kendisinden sıkça söz ettiren Bahadır, muhabirlerin estetik sorularını da cevapladı.

Güzelliği ile kendisinden sıkça söz ettiren Bahadır, muhabirlerin estetik sorularını da cevapladı.

Bahadır, "Her kadın aynaya baktığında kendini nasıl güzel buluyorsa öyle yapsın. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Güzel gözükmek isterim. Ama doğallığımı asla bozmam, abartıya kaçmam" dedi.

Bahadır, "Her kadın aynaya baktığında kendini nasıl güzel buluyorsa öyle yapsın. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Güzel gözükmek isterim. Ama doğallığımı asla bozmam, abartıya kaçmam" dedi.

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