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Zeynep Bastık Evlilik İmasında Bulundu! 12 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!

Zeynep Bastık Evlilik İmasında Bulundu! 12 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.01.2024 - 15:35

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Dilan Çiçek Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülünü aldı.

2. Zeynep Bastık, TikTok paylaşımındaki evlilik imasıyla gündem oldu.

3. Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam, Saraçoğlu'nun işbirliği yaptığı marka gecesinde bir araya geldi.

3. Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam, Saraçoğlu'nun işbirliği yaptığı marka gecesinde bir araya geldi.

4. Simge:

4. Simge:

5. Murat Boz:

5. Murat Boz:
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6. Danla Bilic'in lüks akşam yemeği...

6. Danla Bilic'in lüks akşam yemeği...

7. Müjde Uzman, Gökhan Türkmen'in "Çatı Katı" şarkısının klibinde oynadığı zamandan tbt yaptı.

7. Müjde Uzman, Gökhan Türkmen'in "Çatı Katı" şarkısının klibinde oynadığı zamandan tbt yaptı.

8. Hadise'den yılın ilk tbt'si geldi.

9. Kaan Yıldırım:

9. Kaan Yıldırım:

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