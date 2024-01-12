Zeynep Bastık Evlilik İmasında Bulundu! 12 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!
Zeynep Bastık Evlilik İmasında Bulundu! 12 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!
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1. Dilan Çiçek Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülünü aldı.
2. Zeynep Bastık, TikTok paylaşımındaki evlilik imasıyla gündem oldu.
3. Afra Saraçoğlu ve Beril Pozam, Saraçoğlu'nun işbirliği yaptığı marka gecesinde bir araya geldi.
4. Simge:
5. Murat Boz:
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6. Danla Bilic'in lüks akşam yemeği...
7. Müjde Uzman, Gökhan Türkmen'in "Çatı Katı" şarkısının klibinde oynadığı zamandan tbt yaptı.
8. Hadise'den yılın ilk tbt'si geldi.
9. Kaan Yıldırım:
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