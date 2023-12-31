Yıllar Önce Birlikte Çalışmış Dizi ve Film Oyuncularının 2023 Yılında Buluştukları Anlar
Yıllar Önce Birlikte Çalışmış Dizi ve Film Oyuncularının 2023 Yılında Buluştukları Anlar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jenniferabid...
Sevilen film ve dizi oyuncularını tekrar bir arada görmek her zaman çok zevkli çünkü izleciye dizi hiç bitmemiş gibi geliyor. 2023'te birçok harika buluşma yaşandı. Yılın en iyilerini sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan- Freaky Friday (2003)
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2. Catherine O'Hara ve Macaulay Culkin- Home Alone (1990)
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3. Penn Badgley ve Taylor Momsen- Gossip Girl (2007)
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4. Lindsay Lohan, Amanda Seyfried ve Lacey Chabert- Mean Girls (2004)
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5. Tony Goldwyn ve Kerry Washington- Scandal (2011)
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6. Modern Family dizisi oyuncuları- (2020)
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7. James Lafferty ve Chad Michael Murray (2003)
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8. Bevin Prince, Hilarie Burton Morgan, Danneel Ackles ve Sophia Bush- One Tree Hill (2003)
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9. Jo Marie Payton, Reginald VelJohnson ve Kellie Shanygne Williams- Family Matters (1989)
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10. Paul Wesley ve Ian Somerhalder- The Vampire Diaries (2009)
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11. Keiko Agena ve Emily Kuroda- Gilmore Girls (2001)
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12. Jane Lynch ve Jennifer Coolidge- Best in Show (2000)
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13. Amy Poehler, Aubrey Plaza ve Adam Scott - Parks and Recreation (2015)
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14. Hugh Grant ve Andie MacDowell- Four Weddings and a Funeral (1994)
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15. Beth Broderick, Melissa Joan Hart ve Caroline Rhea- Sabrina the Teenage Witch (1996)
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16. Danny Tamberelli, Lori Beth Denberg, Kel Mitchell ve Kenan Thompson- All That (1994)
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17. Bradley Steven Perry, Eric Allan Kramer ve Mia Talerico- Good Luck Charlie (2011)
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18. Thora Birch, Vinessa Shaw ve Omri Katz- Hocus Pocus (1993)
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19. Noel Fisher, Isidora Goreshter ve Cameron Monaghan- Shameless (2011)
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20. Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Michael J. Fox ve Christopher Lloyd- Back to the Future (1985)
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21. Jake Johnson ve Max Greenfield- New Girl (2012)
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22. Harrison Ford, Ke Huy Quan- Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
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23. Michelle Williams ve Joshua Jackson- Dawson's Creek (1998)
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24. Bryan Cranston ve Aaron Paul- Breaking Bad (2008)
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