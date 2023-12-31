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Yıllar Önce Birlikte Çalışmış Dizi ve Film Oyuncularının 2023 Yılında Buluştukları Anlar

Yıllar Önce Birlikte Çalışmış Dizi ve Film Oyuncularının 2023 Yılında Buluştukları Anlar

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 16:01

Sevilen film ve dizi oyuncularını tekrar bir arada görmek her zaman çok zevkli çünkü izleciye dizi hiç bitmemiş gibi geliyor. 2023'te birçok harika buluşma yaşandı. Yılın en iyilerini sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jenniferabid...
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1. Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan- Freaky Friday (2003)

1. Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan- Freaky Friday (2003)

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2. Catherine O'Hara ve Macaulay Culkin- Home Alone (1990)

2. Catherine O'Hara ve Macaulay Culkin- Home Alone (1990)

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Catherine, Macaulay Hollywood Walk of Fame'de yıldızını aldığında onu desteklemek için yanındaydı.

3. Penn Badgley ve Taylor Momsen- Gossip Girl (2007)

3. Penn Badgley ve Taylor Momsen- Gossip Girl (2007)
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Taylor, Penn'in podcast'i Podcrushed'a konuk oldu.

4. Lindsay Lohan, Amanda Seyfried ve Lacey Chabert- Mean Girls (2004)

4. Lindsay Lohan, Amanda Seyfried ve Lacey Chabert- Mean Girls (2004)

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İkonik filmdeki oyuncular bir Walmart reklamı için yeniden bir araya geldi.

5. Tony Goldwyn ve Kerry Washington- Scandal (2011)

5. Tony Goldwyn ve Kerry Washington- Scandal (2011)

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Çift, klasik Olivia ve Fitz müziğiyle bir video paylaştı.

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6. Modern Family dizisi oyuncuları- (2020)

6. Modern Family dizisi oyuncuları- (2020)

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Oyuncu kadrosu, yakın zamanda Sofía Vergara'nın evinde bir araya geldi.

7. James Lafferty ve Chad Michael Murray (2003)

7. James Lafferty ve Chad Michael Murray (2003)

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8. Bevin Prince, Hilarie Burton Morgan, Danneel Ackles ve Sophia Bush- One Tree Hill (2003)

8. Bevin Prince, Hilarie Burton Morgan, Danneel Ackles ve Sophia Bush- One Tree Hill (2003)
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Dört oyuncu One Tree Hill'in çekildiği Wilmington, Kuzey Carolina'ya geri döndüler. Sophia ve Hilarie, ikonik bir sahneyi yeniden canlandırdılar.

9. Jo Marie Payton, Reginald VelJohnson ve Kellie Shanygne Williams- Family Matters (1989)

9. Jo Marie Payton, Reginald VelJohnson ve Kellie Shanygne Williams- Family Matters (1989)

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10. Paul Wesley ve Ian Somerhalder- The Vampire Diaries (2009)

10. Paul Wesley ve Ian Somerhalder- The Vampire Diaries (2009)

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Paul ve Ian, Brother's Bond Bourbon'u birlikte işlettikleri için oldukça sık görüşüyorlar. Nina Dobrev yakın zamanda daha büyük bir buluşmayı ima eden bir TikTok videosu paylaştı.

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11. Keiko Agena ve Emily Kuroda- Gilmore Girls (2001)

11. Keiko Agena ve Emily Kuroda- Gilmore Girls (2001)

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12. Jane Lynch ve Jennifer Coolidge- Best in Show (2000)

12. Jane Lynch ve Jennifer Coolidge- Best in Show (2000)

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13. Amy Poehler, Aubrey Plaza ve Adam Scott - Parks and Recreation (2015)

13. Amy Poehler, Aubrey Plaza ve Adam Scott - Parks and Recreation (2015)
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14. Hugh Grant ve Andie MacDowell- Four Weddings and a Funeral (1994)

14. Hugh Grant ve Andie MacDowell- Four Weddings and a Funeral (1994)

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15. Beth Broderick, Melissa Joan Hart ve Caroline Rhea- Sabrina the Teenage Witch (1996)

15. Beth Broderick, Melissa Joan Hart ve Caroline Rhea- Sabrina the Teenage Witch (1996)

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16. Danny Tamberelli, Lori Beth Denberg, Kel Mitchell ve Kenan Thompson- All That (1994)

16. Danny Tamberelli, Lori Beth Denberg, Kel Mitchell ve Kenan Thompson- All That (1994)

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17. Bradley Steven Perry, Eric Allan Kramer ve Mia Talerico- Good Luck Charlie (2011)

17. Bradley Steven Perry, Eric Allan Kramer ve Mia Talerico- Good Luck Charlie (2011)

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18. Thora Birch, Vinessa Shaw ve Omri Katz- Hocus Pocus (1993)

18. Thora Birch, Vinessa Shaw ve Omri Katz- Hocus Pocus (1993)
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19. Noel Fisher, Isidora Goreshter ve Cameron Monaghan- Shameless (2011)

19. Noel Fisher, Isidora Goreshter ve Cameron Monaghan- Shameless (2011)

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Shameless dizisinin birçok oyuncusu bu yaz SAG-AFTRA(Amerikan işçi sendikası) grevinde tekrar bir araya geldi.

20. Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Michael J. Fox ve Christopher Lloyd- Back to the Future (1985)

20. Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Michael J. Fox ve Christopher Lloyd- Back to the Future (1985)

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21. Jake Johnson ve Max Greenfield- New Girl (2012)

21. Jake Johnson ve Max Greenfield- New Girl (2012)

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22. Harrison Ford, Ke Huy Quan- Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

22. Harrison Ford, Ke Huy Quan- Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

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23. Michelle Williams ve Joshua Jackson- Dawson's Creek (1998)

23. Michelle Williams ve Joshua Jackson- Dawson's Creek (1998)
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24. Bryan Cranston ve Aaron Paul- Breaking Bad (2008)

24. Bryan Cranston ve Aaron Paul- Breaking Bad (2008)

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Aaron Paul ve Bryan Cranston'ın Dos Hombres adında alkollü içecek markası var. Bu nedenle birbirlerini oldukça sık görüyorlar.

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