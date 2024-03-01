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Yılın İlk Tutulması Tehlike Çanları Çaldıracak Enerjileri le Gümbür Gümbür Geliyor!

etiket Yılın İlk Tutulması Tehlike Çanları Çaldıracak Enerjileri le Gümbür Gümbür Geliyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 08:02

Sabrı büyük olanın mükafatını alacağı, hainlik yapanların deşifre olacağı çok etkili bir ay olacak.

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Satürn & Jüpiter karşıtlığı

Satürn & Jüpiter karşıtlığı

Gezegensel pozisyonlar, Mars ve Satürn'ün Kova burcunda birleşeceği 15 Mart 2024'ten itibaren, Balık Yeni Ay haritası ve 8 Nisan 2024'teki tam Güneş tutulması sırasında 2 derece ile dünya krizini tetikleyen enerjileri aktif hale getirmekte. Özellikle kanaat liderleri lider konumundaki kişiler itibar ve fiziki saldırı suikastlara karşı dikkatli olmalılar.

10 Nisan, 26 Mayıs ve 6 Temmuz 2024, dünyadaki benzer olaylar açısından en etkili tarihler astrolojik olarak.  Ayrıca ayrıca 26 Mayıs ve 6 Temmuz 2024 tarihleri dünya ülkeleri Türkiyemiz casusluklara karşı daha tedbirli olmalı. Siber saldırılar ve güvenlik ile ilgili konular 7 Temmuz 2024’e kadar oldukça önemli olacak. Tutulmalar döngüsü ile dünya genelinde ABD, İran, İsrail, Rusya ve Kanada’da trajedik olaylar, ekonomi krizi, depremler, volkanlar, siyasi tehlikeler söz konusu olabilir.

Devam eden, Rahu'nun retro hareketi 28 Şubat 2024'ta başladı 22 Mayıs 2024'e kadar devam ediyor.

Mart 2024'te aralıklarla 18 gün

Nisan 2024'te 19 gün

Mayıs 2024'te 13 gün

Rahu, Merkür Revati'nin Yıldızıdır ve Merkür, sıkıntı altındayken para piyasaları ve finansal konularda krizler yönetilmesi zor olayların olması kaçınılmazdır. Rahu 23 Nisan 2024'ten 1 Haziran'a kadar Mars Balık burcundaki Rahu'ya katıldığında, Rahu'nun Transiti, özellikle ABD için çok zorlayıcı olacak. Dolayısıyla ABD'deki savaşa benzer koşullar ve mısır sınırlarına müdahale ihtimalini tetiklemekte.

Rahu neleri temsil ediyor?

Rahu neleri temsil ediyor?

Ay düğümleri hayali kozmik noktalardır gökyüzünün kozmik ajanlarıdır. Doğum haritalarımızdaki ay düğümlerinin mutlaka konumunu ve hangi burçta olduğunu öğrenmeli ay düğümlerinin burç değiştirdiği zamanları titizlik ile takip etmeliyiz.

Suçlar, savaş, şiddet, kötü hastalıklar, saldırganlığa dair her şeyi temsil eder isyanlar bölgesel teknoloji elektronik tv radyo, ayaklanmaları, siyasi komploları, casusları, hapishaneleri, köleliği ve boğularak ölümü, din karşıtlığı aşırı dincilik, anti-sosyallik hilekarlık ve yalanı, kıskançlığı ve hırsızlığı. Veba, salgın hastalıklar, kanser, deri hastalıkları ve egzama gibi sağlık sorunlarına neden olur. Satürn veya Mars'la birlikteyken ve durağan veya ileri hareketteyken güçlü kötülüklere neden olur.

Evliliğin nasıl yürüyeceği noktasında Rahu çok etkilidir. Doğum haritalarımızda 6,8 ve 12. evde   bulunduklarında etkileri oldukça zorludur. Rahu, Retrogra da olan normal harekette olmadığında, Durağan ve Doğrudan olduğu konumda evlilik yapmak hayırlı sonuçlar. Rahu, hastalandığında durumu tersine çevirme kapasitesine sahiptir.

Kalbini temiz tutanlar başkalarının başarısından mutluluğundan memnun olan evrensel sevgiye barışa birliğe inanlar mart ayının kazananları olacaklar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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