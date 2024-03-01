Yılın İlk Tutulması Tehlike Çanları Çaldıracak Enerjileri le Gümbür Gümbür Geliyor!

Ay düğümleri hayali kozmik noktalardır gökyüzünün kozmik ajanlarıdır. Doğum haritalarımızdaki ay düğümlerinin mutlaka konumunu ve hangi burçta olduğunu öğrenmeli ay düğümlerinin burç değiştirdiği zamanları titizlik ile takip etmeliyiz.
Suçlar, savaş, şiddet, kötü hastalıklar, saldırganlığa dair her şeyi temsil eder isyanlar bölgesel teknoloji elektronik tv radyo, ayaklanmaları, siyasi komploları, casusları, hapishaneleri, köleliği ve boğularak ölümü, din karşıtlığı aşırı dincilik, anti-sosyallik hilekarlık ve yalanı, kıskançlığı ve hırsızlığı. Veba, salgın hastalıklar, kanser, deri hastalıkları ve egzama gibi sağlık sorunlarına neden olur. Satürn veya Mars'la birlikteyken ve durağan veya ileri hareketteyken güçlü kötülüklere neden olur.
Evliliğin nasıl yürüyeceği noktasında Rahu çok etkilidir. Doğum haritalarımızda 6,8 ve 12. evde bulunduklarında etkileri oldukça zorludur. Rahu, Retrogra da olan normal harekette olmadığında, Durağan ve Doğrudan olduğu konumda evlilik yapmak hayırlı sonuçlar. Rahu, hastalandığında durumu tersine çevirme kapasitesine sahiptir.
Kalbini temiz tutanlar başkalarının başarısından mutluluğundan memnun olan evrensel sevgiye barışa birliğe inanlar mart ayının kazananları olacaklar.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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