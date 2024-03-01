Yılın İlk Tutulması Tehlike Çanları Çaldıracak Enerjileri le Gümbür Gümbür Geliyor!

Gezegensel pozisyonlar, Mars ve Satürn'ün Kova burcunda birleşeceği 15 Mart 2024'ten itibaren, Balık Yeni Ay haritası ve 8 Nisan 2024'teki tam Güneş tutulması sırasında 2 derece ile dünya krizini tetikleyen enerjileri aktif hale getirmekte. Özellikle kanaat liderleri lider konumundaki kişiler itibar ve fiziki saldırı suikastlara karşı dikkatli olmalılar.

10 Nisan, 26 Mayıs ve 6 Temmuz 2024, dünyadaki benzer olaylar açısından en etkili tarihler astrolojik olarak. Ayrıca ayrıca 26 Mayıs ve 6 Temmuz 2024 tarihleri dünya ülkeleri Türkiyemiz casusluklara karşı daha tedbirli olmalı. Siber saldırılar ve güvenlik ile ilgili konular 7 Temmuz 2024’e kadar oldukça önemli olacak. Tutulmalar döngüsü ile dünya genelinde ABD, İran, İsrail, Rusya ve Kanada’da trajedik olaylar, ekonomi krizi, depremler, volkanlar, siyasi tehlikeler söz konusu olabilir.

Devam eden, Rahu'nun retro hareketi 28 Şubat 2024'ta başladı 22 Mayıs 2024'e kadar devam ediyor.

Mart 2024'te aralıklarla 18 gün

Nisan 2024'te 19 gün

Mayıs 2024'te 13 gün

Rahu, Merkür Revati'nin Yıldızıdır ve Merkür, sıkıntı altındayken para piyasaları ve finansal konularda krizler yönetilmesi zor olayların olması kaçınılmazdır. Rahu 23 Nisan 2024'ten 1 Haziran'a kadar Mars Balık burcundaki Rahu'ya katıldığında, Rahu'nun Transiti, özellikle ABD için çok zorlayıcı olacak. Dolayısıyla ABD'deki savaşa benzer koşullar ve mısır sınırlarına müdahale ihtimalini tetiklemekte.