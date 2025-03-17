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Yıldız Tilbe Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

etiket Yıldız Tilbe Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 23:39

Ne kadar iyi bir Yıldız Tilbe fanısın? Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Bakalım kaç doğru yapabileceksin, yorumlara yazmayı unutma!

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1. "O gönlün oldu mu? Soğudu mu için? Bir cevap buldun mu? Neden, nasıl, niçin?" sözleri hangi şarkıya ait?

2. "Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem. Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem. Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim" sözleri hangi şarkıya ait?

3. Peki "Yanıyor bedenim, acıyor içim, yoktan anlamıyor benliğim" sözleri hangi şarkıya ait?

4. Meşhur "Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim. Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme" sözlerinin hangi şarkıya ait olduğunu biliyor musun?

5. O meşhur "Yalnızlığın kadınıyım, alma beni" sözü hangi şarkıya ait?

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6. "Tükenir biter, gider bitmez dediğin aşklar. Geriler teslim olur savaşçı umutlar" sözleri ile başlayan şarkı hangisi?

6. "Tükenir biter, gider bitmez dediğin aşklar. Geriler teslim olur savaşçı umutlar" sözleri ile başlayan şarkı hangisi?

7. "Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Senin önünden geçip sana bakmayacağım. Beni kırdığın gibi, kalbini kıracağım. Beni dinlemedin ya seni duyamayacağım" sözleri hangi şarkıya ait peki?

8. Son olarak "Yıllar önce ner'deydin? Çok geciktik, sevgilim" sözleri hangi şarkıya ait?

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Begüm
Begüm
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