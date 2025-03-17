Yıldız Tilbe Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Yıldız Tilbe Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Ne kadar iyi bir Yıldız Tilbe fanısın? Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Bakalım kaç doğru yapabileceksin, yorumlara yazmayı unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "O gönlün oldu mu? Soğudu mu için? Bir cevap buldun mu? Neden, nasıl, niçin?" sözleri hangi şarkıya ait?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem. Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem. Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim" sözleri hangi şarkıya ait?
3. Peki "Yanıyor bedenim, acıyor içim, yoktan anlamıyor benliğim" sözleri hangi şarkıya ait?
4. Meşhur "Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim. Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme" sözlerinin hangi şarkıya ait olduğunu biliyor musun?
5. O meşhur "Yalnızlığın kadınıyım, alma beni" sözü hangi şarkıya ait?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Tükenir biter, gider bitmez dediğin aşklar. Geriler teslim olur savaşçı umutlar" sözleri ile başlayan şarkı hangisi?
7. "Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Senin önünden geçip sana bakmayacağım. Beni kırdığın gibi, kalbini kıracağım. Beni dinlemedin ya seni duyamayacağım" sözleri hangi şarkıya ait peki?
8. Son olarak "Yıllar önce ner'deydin? Çok geciktik, sevgilim" sözleri hangi şarkıya ait?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın