Yıldız Tilbe'nin Sıfır Gülümsemeli "Çalışıyorum" Pozu "E Abla Sen Bizmişsin" Dedirtti
Yıldız Tilbe'nin Sıfır Gülümsemeli "Çalışıyorum" Pozu "E Abla Sen Bizmişsin" Dedirtti
İronik sanatçı Yıldız Tilbe, Twitter (X) hesabından 'çalışıyorum' botuyla bir fotoğraf paylaştı. Ünlü sanatçının paylaştığı pozda hiç gülümsememesi 'çalışırken hepimiz böyleyiz' dedirtti.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sahne şovları ve şarkıları ile yıllardır gözümüzü gönlümüzü ve de kulağımızı açan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Samimiyet dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Tilbe, Delikanlım, Ama Evlisin, Vazgeçtim gibi şarkılarıyla yıllardır aşk acılarımızın en büyük ortağı.
Onu çok sevmemizin bir başka nedeni ise samimi açıklamaları ve kalbinden geçenin ağzından bir anda çıkıvermesi.
Her hareketi ayrı olay olan Yıldız Tilbe, son olarak Twitter sayfasında paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi.
Tilbe'nin "Çalışıyor" notuyla paylaştığı fotoğraf hepimizin duygularına tercüman oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tilbe'nin gönderisine sevenlerinden birçok yorum geldi.
Gelin yorumlara birlikte bakalım!
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
Siz Yıldız Tilbe'nin son pozu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın