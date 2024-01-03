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Yıldız Tilbe'nin Sıfır Gülümsemeli "Çalışıyorum" Pozu "E Abla Sen Bizmişsin" Dedirtti

Yıldız Tilbe'nin Sıfır Gülümsemeli "Çalışıyorum" Pozu "E Abla Sen Bizmişsin" Dedirtti

Yıldız Tilbe
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 20:40

İronik sanatçı Yıldız Tilbe, Twitter (X) hesabından 'çalışıyorum' botuyla bir fotoğraf paylaştı. Ünlü sanatçının paylaştığı pozda hiç gülümsememesi 'çalışırken hepimiz böyleyiz' dedirtti.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Sahne şovları ve şarkıları ile yıllardır gözümüzü gönlümüzü ve de kulağımızı açan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sahne şovları ve şarkıları ile yıllardır gözümüzü gönlümüzü ve de kulağımızı açan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Samimiyet dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Tilbe, Delikanlım, Ama Evlisin, Vazgeçtim gibi şarkılarıyla yıllardır aşk acılarımızın en büyük ortağı.

Samimiyet dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Tilbe, Delikanlım, Ama Evlisin, Vazgeçtim gibi şarkılarıyla yıllardır aşk acılarımızın en büyük ortağı.

Onu çok sevmemizin bir başka nedeni ise samimi açıklamaları ve kalbinden geçenin ağzından bir anda çıkıvermesi.

Onu çok sevmemizin bir başka nedeni ise samimi açıklamaları ve kalbinden geçenin ağzından bir anda çıkıvermesi.

Her hareketi ayrı olay olan Yıldız Tilbe, son olarak Twitter sayfasında paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi.

Her hareketi ayrı olay olan Yıldız Tilbe, son olarak Twitter sayfasında paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi.

Tilbe'nin "Çalışıyor" notuyla paylaştığı fotoğraf hepimizin duygularına tercüman oldu.

Tilbe'nin "Çalışıyor" notuyla paylaştığı fotoğraf hepimizin duygularına tercüman oldu.
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Tilbe'nin gönderisine sevenlerinden birçok yorum geldi.

Tilbe'nin gönderisine sevenlerinden birçok yorum geldi.
twitter.com

Gelin yorumlara birlikte bakalım!

Gelin yorumlara birlikte bakalım!
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Siz Yıldız Tilbe'nin son pozu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Yıldız Tilbe'nin son pozu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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