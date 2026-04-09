Yetişkin Film Yıldızı Mia Khalifa İsrail'in Lübnan Saldırılarına İsyan Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.04.2026 - 13:21

Kökeni Hıristiyan bir Lübnanlı aileye dayanan ABD'li yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa son yıllarda İsrail'e karşı tepkisini gösteren isimlerden biri. Ünlü isim bu kez İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıları kınadı. O anları anlatırken gözyaşlarına halkim olamadı.

Khalifa'nın pek çok işbirliği ve anlaşması Filistin desteği nedeniyle sona ermişti.

Anlaşmaların sona ermesinin ardından İsrail'e karşı daha sert bir tutum takınmıştı.

Bu kez de İsrail'in geçtiğimiz gün Lübnan'ı bombalamasına tepki verdi.

'Sosyal medyada uzun zamandır izlediğim en zor şeylerden biri bu. Ve bunu söylemek de bir şey ifade ediyor, çünkü yıllardır gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını izliyoruz. Ama özellikle son üç-dört yılda daha da yoğunlaştı. 10 dakika içinde 160 hava saldırısı... Konutlara, okullara, hastanelere, sivil altyapıya, hatta ateşkes sırasında cenaze törenlerinin olduğu mezarlıklara... Vergilerimin, benim anavatanıma bunu yapmasını nasıl kabullenmem gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Buraya gelip konuşmanın, bunu dile getirmenin önemli olduğunu hissediyorum ama... Kelimelerim tükenmiş durumda. Bazen tek yapabildiğim şey, bunu benden daha iyi ifade edebilen, duygusal olarak biraz daha mesafeli kalabilen insanların seslerini yeniden paylaşmak. Ama yaşananlar... Gerçekten... Anlatması çok zor.' ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
