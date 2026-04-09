Yetişkin Film Yıldızı Mia Khalifa İsrail'in Lübnan Saldırılarına İsyan Etti

'Sosyal medyada uzun zamandır izlediğim en zor şeylerden biri bu. Ve bunu söylemek de bir şey ifade ediyor, çünkü yıllardır gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını izliyoruz. Ama özellikle son üç-dört yılda daha da yoğunlaştı. 10 dakika içinde 160 hava saldırısı... Konutlara, okullara, hastanelere, sivil altyapıya, hatta ateşkes sırasında cenaze törenlerinin olduğu mezarlıklara... Vergilerimin, benim anavatanıma bunu yapmasını nasıl kabullenmem gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Buraya gelip konuşmanın, bunu dile getirmenin önemli olduğunu hissediyorum ama... Kelimelerim tükenmiş durumda. Bazen tek yapabildiğim şey, bunu benden daha iyi ifade edebilen, duygusal olarak biraz daha mesafeli kalabilen insanların seslerini yeniden paylaşmak. Ama yaşananlar... Gerçekten... Anlatması çok zor.' ifadelerini kullandı.