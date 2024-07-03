Yeşim Salkım'ın Yıllar Önceki Gazino Solisti Halini Görünce Tanımakta Epey Zorlanacaksınız
Yeşim Salkım'ın Yıllar Önceki Gazino Solisti Halini Görünce Tanımakta Epey Zorlanacaksınız
Yıllar kimini yaşlandırır, kimini şimdikinden daha genç gösterir. Güzel şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım da yılların yaradığı kadınlardan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşim Salkım'ı 90'ların başında pop müzik dinleyenler daha yakından tanıyacaktır. "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" şarkısıyla muhteşem bir çıkış yakalamıştı ünlü şarkıcı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından efsane Eşkiya filminde "Emel" rolüyle, oyunculukta da ne kadar başarılı olduğu göstermişti.
Tabii o zamanlar sadece pop müzik yoktu. Türkiye'de inanılmaz bir gazino kültürü vardı mesela. Sibel Can'ın, Hülya Avşar'ın assolist olduğu o gösterişli gazino günleri...
Şu an tanıdığınız ne kadar ünlü şarkıcı varsa bilin ki bir şekilde gazinodan yolu geçmiştir.
Yeşim Salkım'ın da geçmiş... Hülya Avşar'ın assolist olduğu, Kibariye'nin döktürdü gazino kadrosunda Yeşim Salkım da alt kadrodaki sanatçı olarak yer almış. Fakat bu hali sizce de şimdikine göre oldukça farklı değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar bazı insanlara gerçekten çok yarıyor...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın