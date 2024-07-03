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Yeşim Salkım'ın Yıllar Önceki Gazino Solisti Halini Görünce Tanımakta Epey Zorlanacaksınız

Yeşim Salkım'ın Yıllar Önceki Gazino Solisti Halini Görünce Tanımakta Epey Zorlanacaksınız

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.07.2024 - 12:48

Yıllar kimini yaşlandırır, kimini şimdikinden daha genç gösterir. Güzel şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım da yılların yaradığı kadınlardan.

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Yeşim Salkım'ı 90'ların başında pop müzik dinleyenler daha yakından tanıyacaktır. "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" şarkısıyla muhteşem bir çıkış yakalamıştı ünlü şarkıcı.

Yeşim Salkım'ı 90'ların başında pop müzik dinleyenler daha yakından tanıyacaktır. "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" şarkısıyla muhteşem bir çıkış yakalamıştı ünlü şarkıcı.

Ardından efsane Eşkiya filminde "Emel" rolüyle, oyunculukta da ne kadar başarılı olduğu göstermişti.

Ardından efsane Eşkiya filminde "Emel" rolüyle, oyunculukta da ne kadar başarılı olduğu göstermişti.

Tabii o zamanlar sadece pop müzik yoktu. Türkiye'de inanılmaz bir gazino kültürü vardı mesela. Sibel Can'ın, Hülya Avşar'ın assolist olduğu o gösterişli gazino günleri...

Tabii o zamanlar sadece pop müzik yoktu. Türkiye'de inanılmaz bir gazino kültürü vardı mesela. Sibel Can'ın, Hülya Avşar'ın assolist olduğu o gösterişli gazino günleri...

Şu an tanıdığınız ne kadar ünlü şarkıcı varsa bilin ki bir şekilde gazinodan yolu geçmiştir.

Şu an tanıdığınız ne kadar ünlü şarkıcı varsa bilin ki bir şekilde gazinodan yolu geçmiştir.

Yeşim Salkım'ın da geçmiş... Hülya Avşar'ın assolist olduğu, Kibariye'nin döktürdü gazino kadrosunda Yeşim Salkım da alt kadrodaki sanatçı olarak yer almış. Fakat bu hali sizce de şimdikine göre oldukça farklı değil mi?

Yeşim Salkım'ın da geçmiş... Hülya Avşar'ın assolist olduğu, Kibariye'nin döktürdü gazino kadrosunda Yeşim Salkım da alt kadrodaki sanatçı olarak yer almış. Fakat bu hali sizce de şimdikine göre oldukça farklı değil mi?
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Yıllar bazı insanlara gerçekten çok yarıyor...

Yıllar bazı insanlara gerçekten çok yarıyor...
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