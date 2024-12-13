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Yerli Malı Haftası'nın Kendilerinde Bıraktıkları Travmaları Paylaşan Kişiler

Yerli Malı Haftası'nın Kendilerinde Bıraktıkları Travmaları Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.12.2024 - 12:49

Akran zorbalığı günümüzün en büyük sorunlarından. Eğer bir çocuğa gerekli eğitim ve görgüyü vermeyince arkadaşlarını zorbalayabiliyor. Bu da zorbalanan kişide travmalar bırakabiliyor. Özellikle sosyolojik ve ekonomik farkların ortaya çıktığı okul etkinliklerinde de bu tip olaylar yaşanabiliyor. Konu da Yerli Malı Haftası. Pek çok kişinin güzel bir anı olarak hatırladığı bu etkinliği kötü hatırlayanlar da var.

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12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası, kısaca Yerli Malı Haftası. Tabii geçmişte yerli üretim ürünleri tüketmenin teşvik edildiği bu anlamlı hafta zamanla bir kermes etkinliğine döndü.

12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası, kısaca Yerli Malı Haftası. Tabii geçmişte yerli üretim ürünleri tüketmenin teşvik edildiği bu anlamlı hafta zamanla bir kermes etkinliğine döndü.

Çok güzel anılar biriktiren kadar travma yaşayan da var.

Çok güzel anılar biriktiren kadar travma yaşayan da var.

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Bu tip ortamlar sınıf farkının da ortaya çıktığı anlar...

Bu tip ortamlar sınıf farkının da ortaya çıktığı anlar...

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Çocuklar acımasız olabiliyor.

Çocuklar acımasız olabiliyor.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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