Yerli Malı Haftası'nın Kendilerinde Bıraktıkları Travmaları Paylaşan Kişiler

Akran zorbalığı günümüzün en büyük sorunlarından. Eğer bir çocuğa gerekli eğitim ve görgüyü vermeyince arkadaşlarını zorbalayabiliyor. Bu da zorbalanan kişide travmalar bırakabiliyor. Özellikle sosyolojik ve ekonomik farkların ortaya çıktığı okul etkinliklerinde de bu tip olaylar yaşanabiliyor. Konu da Yerli Malı Haftası. Pek çok kişinin güzel bir anı olarak hatırladığı bu etkinliği kötü hatırlayanlar da var.