Yerel Seçime Kan Bulaştırmışlardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasını Affetti

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Malatya’da sandık başında çıkan kavgada 2 kişinin ölümüne neden olan AK Partili Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’ün babası Hacı Sülük’ün aldığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sağlık sorunları nedeniyle affedildi.