Yerel Seçime Kan Bulaştırmışlardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasını Affetti
Yerel Seçime Kan Bulaştırmışlardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasını Affetti
2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Malatya’da sandık başında çıkan kavgada 2 kişinin ölümüne neden olan AK Partili Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’ün babası Hacı Sülük’ün aldığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sağlık sorunları nedeniyle affedildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararlarda, cezaevinde bulunan bazı tutukluların cezalarının affedilmesi yer aldı.
28 Şubat Davası’ndan tutuklu bulunan emekli generaller tahliye olurken, yerel seçimlere kan bulayan 67 yaşındaki Hacı Sülük de sağlık sorunları nedeniyle tahliye oldu.
Malatya’nın Pütürge ilçesinin AK Partili belediye başkanı Mikail Sülük’ün babası olan Hacı Sülük, 2019’da düzenlenen yerel seçimlerde sandık başında çıkan kavga sonrası 2 Saadet Partili kişiyi öldürmek suçlamasıyla cezaevindeydi.
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