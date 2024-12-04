Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Gelişme: Yeni Operasyonda 14 Kişi Gözaltına Alındı
Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Gelişme: Yeni Operasyonda 14 Kişi Gözaltına Alındı
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda ‘Yenidoğan çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen başka şüphelilerin izine rastladı.
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Daha önce yapılan 2 farklı operasyonda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' ve 'Resmi belgede sahtecilik’ gibi çok sayıda suça karışan 53 şüpheli gözaltına alınmış bunlardan 23’ü ise tutuklanmıştı.
Mali polis, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan çalışmalarda örgüt lideri Fırat Sarı’yla birlikte hareket eden 16 kişinin daha izine rastlandı.
Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 16 kişiye daha operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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