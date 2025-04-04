Yeniden Aşık Olabilecekmişsiniz Gibi Hissettirecek Şarkı Listesi
Yeniden Aşık Olabilecekmişsiniz Gibi Hissettirecek Şarkı Listesi
Bazı şarkılar vardır, daha ilk notalarından itibaren içini bir sıcaklık sarar. Kalbinin unuttuğu hisleri hatırlatır, yüzüne küçük bir tebessüm kondurur. Sanki yeniden aşık olacakmışsın gibi… İşte tam da o hissi yaşatacak, içini kelebekler gibi hafifletecek, romantizmin doruklarına çıkaracak şarkılardan oluşan liste! 🎶💘
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1. Simply Falling - Iyeoka (Official Music Video)
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2. hindi zahra - at the same time
3. The Civil Wars - Dance Me to the End of Love [Lyrics]
4. Ebru Gündeş - Âşık (Video Klip)
5. Yüksek Sadakat - Aşk Durdukça
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6. Kolpa & Yaprak Çamlıca - Unutmadım
7. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse
8. Linet - Geçer
9. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın
10. Yıldız Tilbe - Kardelen
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11. Merve Özbey - Haram
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