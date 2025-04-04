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Yeniden Aşık Olabilecekmişsiniz Gibi Hissettirecek Şarkı Listesi

etiket Yeniden Aşık Olabilecekmişsiniz Gibi Hissettirecek Şarkı Listesi

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 20:05

Bazı şarkılar vardır, daha ilk notalarından itibaren içini bir sıcaklık sarar. Kalbinin unuttuğu hisleri hatırlatır, yüzüne küçük bir tebessüm kondurur. Sanki yeniden aşık olacakmışsın gibi… İşte tam da o hissi yaşatacak, içini kelebekler gibi hafifletecek, romantizmin doruklarına çıkaracak şarkılardan oluşan liste! 🎶💘

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1. Simply Falling - Iyeoka (Official Music Video)

2. hindi zahra - at the same time

3. The Civil Wars - Dance Me to the End of Love [Lyrics]

4. Ebru Gündeş - Âşık (Video Klip)

5. Yüksek Sadakat - Aşk Durdukça

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6. Kolpa & Yaprak Çamlıca - Unutmadım

7. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse

8. Linet - Geçer

9. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın

10. Yıldız Tilbe - Kardelen

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11. Merve Özbey - Haram

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Ecivicivokke
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