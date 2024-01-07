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Yeni Yılda Hayatında Neyi Değiştirmelisin?

etiket Yeni Yılda Hayatında Neyi Değiştirmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 17:01

Yeni yılın gelişine sayılı günler kala hedeflerini belirlemelisin. Mesela, 2024 yılında hayatında neyi değiştirmelisin? Bu testin sonunda söylüyoruz!

O zaman seni teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım, yeni bir yıla girecek olmak seni heyecanlandırıyor mu?

2. Peki, bu yıla 10 üzerinden bir puan verecek olsan kaç verirdin?

3. Bir yılbaşı ağacı seç!

4. Yeni yıla aşağıdaki planların hangisiyle girmek isterdin?

5. Biraz da acı gerçekler… Bu yıl senden en çok ne götürdü?

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6. Bazen çok fazla yükün olduğunu düşünüyor musun?

7. Söyle bakalım bu yıl sana ne getirsin istiyorsun?

8. Son olarak, şu an olduğun kişiden mutlu musun? Onu söyle bakalım!

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Yeni bir hobi edinmelisin!

Yeni yılda, hayatına katman gereken şey, senin ilgi alanlarına ve karakterine uygun yeni bir hobi olmalı. Dans, resim ya da spor gibi farklı seçenekleri düşünerek, kendine en uygun hobiyi keşfetmelisin. Emin ol, farklı bir ortama girip öğrenmek, kendini harika hissetmeni sağlayacak.

Önce kendini düşün!

Bir yılı daha geride bırakırken hayatında yapman gereken değişiklik, kesinlikle kendi omuzlarına yüklediğin yükü hafifletmek olmalı. Çünkü artık fedakarlık yapmaktan ve kendinden önce başkalarını düşünmekten çok yoruldun. Bu yeni yılda artık kendin için bir şey yap ve önce kendini düşün.

Konfor alanını terk et!

Rutine dayalı bir yaşam sürdürmek, adeta hayatının bir parçası haline gelmiş durumda. Bu nedenle, konfor alanından çıkmalı ve yeni maceralara yelken açmalısın. Yeni insanlarla tanışmak, farklı yerleri keşfetmek ve en önemlisi yeni duyguları deneyimlemek için değişikliği tercih etmelisin. Kısacası, bu yıl hayatında bir değişiklik yapmaya ihtiyacın var.

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