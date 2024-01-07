Yeni Yılda Hayatında Neyi Değiştirmelisin?

Bir yılı daha geride bırakırken hayatında yapman gereken değişiklik, kesinlikle kendi omuzlarına yüklediğin yükü hafifletmek olmalı. Çünkü artık fedakarlık yapmaktan ve kendinden önce başkalarını düşünmekten çok yoruldun. Bu yeni yılda artık kendin için bir şey yap ve önce kendini düşün.