Yeni Yılda Hayatında Neyi Değiştirmelisin?
Yeni Yılda Hayatında Neyi Değiştirmelisin?
Yeni yılın gelişine sayılı günler kala hedeflerini belirlemelisin. Mesela, 2024 yılında hayatında neyi değiştirmelisin? Bu testin sonunda söylüyoruz!
O zaman seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, yeni bir yıla girecek olmak seni heyecanlandırıyor mu?
2. Peki, bu yıla 10 üzerinden bir puan verecek olsan kaç verirdin?
3. Bir yılbaşı ağacı seç!
4. Yeni yıla aşağıdaki planların hangisiyle girmek isterdin?
5. Biraz da acı gerçekler… Bu yıl senden en çok ne götürdü?
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6. Bazen çok fazla yükün olduğunu düşünüyor musun?
7. Söyle bakalım bu yıl sana ne getirsin istiyorsun?
8. Son olarak, şu an olduğun kişiden mutlu musun? Onu söyle bakalım!
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