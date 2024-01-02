Yeni Yılda Alacağın Zam Oranını Tahmin Ediyoruz!
Yeni Yılda Alacağın Zam Oranını Tahmin Ediyoruz!
Herkesin merakla beklediği o zaman geldi! Yeni yılda alacağın zam oranı yüzde kaç olacak?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Yeni yıl için maaş artışı beklentini belirlerken aşağıdaki seçeneklerden hangisi senin için daha öncelikli?
2. Sence gelecek maaşlarda belirleyici olan faktör hangisi?
3. Senin için bir iş yerinde hangisi daha motive edici olur?
4. Yeni yılda maaş artışınızın belirlenmesinde şirket içi performans değerlendirmelerinin rolü nedir?
5. Sektördeki benzer pozisyonlardaki maaş trendlerini dikkate alır mısın?
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6. Şirket içindeki eğitim ve gelişim fırsatları senin için ne kadar önemli?
7. Esnek çalışma olanakları senin iş tercihlerinde ne kadar etkili?
8. Şirket içindeki terfi ve kariyer ilerleme fırsatları senin için belirleyici mi?
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