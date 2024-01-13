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Yeni Tanıştığınız Birisiyle Sohbete Başlamak İçin Asla Kullanmamanız Gereken 15 Cümle

Yeni Tanıştığınız Birisiyle Sohbete Başlamak İçin Asla Kullanmamanız Gereken 15 Cümle

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 15:01

Yeni arkadaş yapmak her zaman kolay olmayabilir. Bir de yanlış cümlelerle sohbete başlıyorsanız baştan her şeyi kendiniz için daha da zor hale getirebilirsiniz. Bugün, sohbete girerken kullanabileceğiniz en kötü 15 cümleyi sizin için sıraladık.

Sizin de aklınıza benzer cümleler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Irkçı değilim ama...."

1. "Irkçı değilim ama...."

2. "Endişelenme lütfen, ben deli değilim :)"

3. "Hemoroitlerimi görmek ister misin?"

3. "Hemoroitlerimi görmek ister misin?"

4. "Dediklerime alınma ama..."

4. "Dediklerime alınma ama..."

5. "Görmeyeli ne kadar çok büyümüş, değişmişsin."

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6. "Sessiz kalma hakkına sahipsin!"

6. "Sessiz kalma hakkına sahipsin!"

7. "Senden konuştuğumuz yeter! Biraz da benden konuşalım."

7. "Senden konuştuğumuz yeter! Biraz da benden konuşalım."

8. "Neden dediklerinin hepsinin yanlış olduğunu açıklayayım sana."

8. "Neden dediklerinin hepsinin yanlış olduğunu açıklayayım sana."

9. "Biraz çirkinmişsin sanki ama olsun."

9. "Biraz çirkinmişsin sanki ama olsun."

10. "Bebek ne zamana? Aaa, hamile olduğunu düşünmüştüm..."

10. "Bebek ne zamana? Aaa, hamile olduğunu düşünmüştüm..."
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11. "Birkaç gündür seni takip ediyorum ve oldukça tatlı birisine benziyorsun :)"

11. "Birkaç gündür seni takip ediyorum ve oldukça tatlı birisine benziyorsun :)"

12. "Merhaba güzelim, tanışalım mı?"

12. "Merhaba güzelim, tanışalım mı?"

13. "Bana kızmanı istemem ama dürüst olmam lazım...."

13. "Bana kızmanı istemem ama dürüst olmam lazım...."

14. "Cennetten düşmüş olabilir misiniz acaba?"

14. "Cennetten düşmüş olabilir misiniz acaba?"

15. "Merhaba! Fotoğraflarından biraz daha farklı gözüküyorsun ama olsun...."

15. "Merhaba! Fotoğraflarından biraz daha farklı gözüküyorsun ama olsun...."

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