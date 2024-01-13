Yeni Tanıştığınız Birisiyle Sohbete Başlamak İçin Asla Kullanmamanız Gereken 15 Cümle

Yeni arkadaş yapmak her zaman kolay olmayabilir. Bir de yanlış cümlelerle sohbete başlıyorsanız baştan her şeyi kendiniz için daha da zor hale getirebilirsiniz. Bugün, sohbete girerken kullanabileceğiniz en kötü 15 cümleyi sizin için sıraladık.

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