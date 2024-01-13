Yeni Tanıştığınız Birisiyle Sohbete Başlamak İçin Asla Kullanmamanız Gereken 15 Cümle
Yeni Tanıştığınız Birisiyle Sohbete Başlamak İçin Asla Kullanmamanız Gereken 15 Cümle
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yeni arkadaş yapmak her zaman kolay olmayabilir. Bir de yanlış cümlelerle sohbete başlıyorsanız baştan her şeyi kendiniz için daha da zor hale getirebilirsiniz. Bugün, sohbete girerken kullanabileceğiniz en kötü 15 cümleyi sizin için sıraladık.
Sizin de aklınıza benzer cümleler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.
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1. "Irkçı değilim ama...."
2. "Endişelenme lütfen, ben deli değilim :)"
3. "Hemoroitlerimi görmek ister misin?"
4. "Dediklerime alınma ama..."
5. "Görmeyeli ne kadar çok büyümüş, değişmişsin."
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6. "Sessiz kalma hakkına sahipsin!"
7. "Senden konuştuğumuz yeter! Biraz da benden konuşalım."
8. "Neden dediklerinin hepsinin yanlış olduğunu açıklayayım sana."
9. "Biraz çirkinmişsin sanki ama olsun."
10. "Bebek ne zamana? Aaa, hamile olduğunu düşünmüştüm..."
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11. "Birkaç gündür seni takip ediyorum ve oldukça tatlı birisine benziyorsun :)"
12. "Merhaba güzelim, tanışalım mı?"
13. "Bana kızmanı istemem ama dürüst olmam lazım...."
14. "Cennetten düşmüş olabilir misiniz acaba?"
15. "Merhaba! Fotoğraflarından biraz daha farklı gözüküyorsun ama olsun...."
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