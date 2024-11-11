Yeni Sorunumuz: İnsanlığın Uzun Yaşaması!

Giderek belirginleşen demografik dönüşüm, dünyanın yönetimi için kurulan “yaşa bağlı sistemleri” çökertiyor. Örneğin, emeklilik yaşının yükseltilmesi veya sağlık hizmetlerinin yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gibi politikaların gerekliliği gündeme geliyor.

Yaşlanan dünya nüfusu gerçeğinin yanı sıra gençlik de çok erken yaşta sorumluluk aldığı ve yoğun rekabet ortamında kendilerini kanıtlamak zorunda kaldığı için erken yaşta tükenmişlik, yaşlılık ve bezginlik hatta “yaşlanmış insan” belirtileri ve sağlık sorunları yaşıyor.

Kısacası artık dünya tuhaf ve sisli bir demografik yapıya ve “yaşla ilgili” sorunlar yumağına sahip. İnsanlık gençlerin yaşlı gibi, yaşlıların da genç gibi hissettiği, davrandığı ve öyle yaşamak istediği çelişkili ve huzursuzluk veren yeni bir dönemde.

Buna neden olan yaş aralıkları ve yaşlanma ile ilgili değişimler:

- İş hayatında insanların 'raf ömrü' yani aktif çalışabilecekleri üst yaş limiti genellikle 60-65 yaş aralığına göre kurgulanmış durumda. Ancak günümüzde karar verici pozisyonlardaki kişilerin yoğunluğu 50+ civarında. Örneğin, ABD’de varlıkların %80’den fazlası 50 yaş üstü kişilerin kontrolünde.

- Günümüzde 50-60 yaşlarındaki insanlar oldukça enerjik ve genç hissediyor. Üstelik deneyim avantajları sayesinde hem çalışma hem de yaşam motivasyonları yüksek. Diğer taraftan, 'gençlik' olarak kabul edilen 40 yaş ve altındaki kesim ise çoğunlukla yorgun, tatminsiz ve umutsuz; adeta 'yaşlı' hissediyor. Önlerinde umutlu bir gelecek göremedikleri için geleceğe dair kaygıları yoğun.

- Kaliteli yaş almış ise veya zorunluluktan, 70 ve 80'lerindeki kişiler iş ve sosyal yaşamda aktif kalmaya gayret ediyor. Çoğu, yaşlanmayı geciktirme, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürme hatta ölümsüzlüğü arama çabasında. Bu yaş grubundaki bireylerin önceki nesillere göre, fiziksel olarak da daha güçlü olduğu gözlemleniyor.

- İronik olarak, gençler de erken yaşta emekli olmayı, sorumluluklardan kurtulmayı hayal ediyor. Bu, artan iş yükü, hızlı yaşam ve ekonomik belirsizliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

- Bilim insanları, 2040’lara kadar kanserin tamamen tedavi edilebileceğini öngörüyor. Ayrıca, 2035’ten sonra yaşlanmanın biyolojik olarak yavaşlatılabileceği, hatta bazı biyoteknolojik müdahalelerle insanların gençleşebileceği tahmin ediliyor.