Yeni Sorunumuz: İnsanlığın Uzun Yaşaması!

Doğum oranlarının düşmesine, dünyanın bazı bölgelerinde nüfus artışının durmasına ve hatta eksiye düşmesine rağmen; dünya nüfusu yaşlı ve uzun yaşayan bireylerle kalabalıklaşmaya devam edecek. Aynı dönemde, yapay zekânın iş gücüne olan ihtiyacı azaltması ve insanların daha az çalışabileceği de düşünülürse, dünyanın “yaşa dair” tüm paradigmalarını yıkması ve özellikle “çalışma, para kazanma, gelir elde etme” gibi yaşamsal sistemlerini köklü bir şekilde yeniden tasarlaması gerekecek.
Rakamlarla Dünya'nın değişen demografik yapısı:
- Japonya'da ilk kez her 10 kişiden biri 80 yaş ve üstü.
- 125 milyon nüfusun %30’a yakın kesimi ise 65 yaş ve üzeri
- Aynı zamanda dünyadaki en düşük doğum oranlarından birine sahip .
- Japonya’da 2023 yılında ortanca yaş: 49,3 ki bu halen dünyadaki en yüksek ortanca yaş.
- Avrupa, Japonya’dan sonra, yaşlanan nüfus sorununun en belirgin şekilde görüldüğü bölge.
- Eurostat verilerine göre, AB’de 65+ nüfus oranı %20,3. 2050’de %30'a ulaşması bekleniyor.
- Avrupa'da en yaşlı nüfus oranı %28,3 ile İtalya. Bu oran Almanya'da %22,5, Fransa'da %20,6, İspanya'da %22,1.
- Avrupa'da ortalama insan ömrü 80 yaşın üzerinde, güncel yaş ortalaması 44,4.
- En yüksek ortanca yaşa sahip ülke: İtalya (48,4). En düşük ortanca yaşa sahip ülke: Kosova (34,2).
- Türkiye, yaşlanma eğilimine girmiş ülkeler arasında.
- 2023 yılı verilerine göre, Türkiye'de 65+ nüfus oranı %10. Bu oranın 2050’de %20'ye ulaşacak.
- Türkiye'de ortalama insan ömrü 78-80 yaş civarında iken ortanca yaş 34’e yükselmiş durumda.
- BM tahminlerine göre 2050’de dünyada “her altı kişiden biri” 65 yaşın üzerinde olacak
- 2050’de Avrupa ve Kuzey Amerika'daki “her dört kişiden biri” 65 yaş ve üzerinde olacak. bilir.
- 2018 yılında tarihte ilk kez 65 yaş ve üzeri kişi sayısı beş yaş altı çocukları geride bıraktı.
- 80 yaş ve üzeri insan sayısının 2019'da 143 milyondan 2050'de 426 milyona yükselerek dört katına çıkması bekleniyor.