Yeni Öğretmenlik Kanunu TBMM’den Geçti: Öğretmene Dokunana Büyük Ceza
Yeni Öğretmenlik Kanunu TBMM’den Geçti: Öğretmene Dokunana Büyük Ceza
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Türkiye’de doktorlarla birlikte en çok şiddet gören mesleklerden biri de öğretmenler.
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Yeni hazırlanan ve Meclis’ten geçen yasaya göre, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması yer aldı.
Yasada ayrıca, öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacağı yer aldı.
Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.
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