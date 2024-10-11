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Yeni Öğretmenlik Kanunu TBMM’den Geçti: Öğretmene Dokunana Büyük Ceza

Yeni Öğretmenlik Kanunu TBMM’den Geçti: Öğretmene Dokunana Büyük Ceza

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.10.2024 - 09:27

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasaya göre, öğretmenlere yönelik suç işleyenlere cezanın yarısı kadar ek ceza verilecek.

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Türkiye’de doktorlarla birlikte en çok şiddet gören mesleklerden biri de öğretmenler.

Türkiye’de doktorlarla birlikte en çok şiddet gören mesleklerden biri de öğretmenler.

Yeni hazırlanan ve Meclis’ten geçen yasaya göre, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması yer aldı.

Yeni hazırlanan ve Meclis’ten geçen yasaya göre, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması yer aldı.

Yasada ayrıca, öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacağı yer aldı.

Yasada ayrıca, öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacağı yer aldı.

Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.

Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.

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